Украинские беспилотники атаковали один из объектов в Удмуртии

Украинские БПЛА атаковали один из объектов на территории Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов в телеграм-канале.

«На один из объектов на территории Удмуртии – не на территории Ижевска или других городов – совершена атака. В настоящий момент есть подтвержденная информация о двух БПЛА. Один аппарат благодаря принятым мерам безопасности объекта не достиг, второй попал в техническое сооружение. Сейчас ликвидируются последствия», – сказал Бречалов.

Ранее мы писали, что в Татарстане второй раз за день ввели режим «беспилотная опасность». МЧС России предупредило об угрозе атаки БПЛА в 15:11 в мобильном приложении.

Сегодня в 4:47 ведомство опубликовало сообщение о вводе режима. Его сняли в 13:09. Кроме того, аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял рейсы в целях безопасности.