Украина пригрозила Беларуси санкциями за полеты в Крым

На полеты самолетов белорусских авиакомпаний в Крым Киев немедленно ответит санкциями. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Таким образом украинская сторона отреагировала на заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минск и Москва совместно работают над открытием авиарейсов на полуостров, отмечает РИА Новости.

«Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма (Украины, как и многие другие страны, не признает случившегося в 2014 году присоединения Крыма к России — прим. Т-и), санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», —предупредила Джапарова.

С 26 мая Украина прервала авиасообщение с Беларусью после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске из-за ложного сообщения о минировании, в результате которой был задержан оппозиционер Роман Протасевич. С 29 мая она закрыла свое небо для белорусских самолетов.

В августе 2014 года был вынужден закрыться дискаунтер «Аэрофлота» — «Добролет». Бюджетная компания подверглась санкциям Европейского Союза из-за рейсов на полуостров Крым.