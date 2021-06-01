Лукашенко обсуждал с Путиным запуск авиарейсов из Беларуси в Крым

Россия и Беларусь прорабатывают вопрос открытия авиарейсов в Крым. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы [добирались] через Украину <…>. Сейчас закрыли небо», — приводит слова Президента Беларуси агентство БЕЛТА.

Лукашенко также добавил, что во время переговоров предложил Президенту России Владимиру Путину совместно решить эту проблему. По его словам, он попросил российского коллегу подумать, как белорусам попадать на Крымский полуостров. «Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — пояснил Президент Беларуси.

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал, что национальный белорусский авиаперевозчик пока не собирается выполнять рейсы в Крым. Он уточнил, что для этого понадобится «политическое решение».