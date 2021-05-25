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Ру Тат
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25 мая 2021  01:10

Саммит ЕС решил запретить белорусским авиаперевозчикам летать в Евросоюз

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Саммит Европейского Союза решил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Он также рекомендовал европейским авиаперевозчикам перестать совершать транзитные полеты через воздушное пространство Беларуси.

Соответствующие положения содержатся в итоговом заявлении саммита ЕС. Оно стало ответом на экстренную посадку в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair из-за ложного сообщения о минировании борта.

Новое решение пока не вступило в силу. Оно должно быть согласовано и утверждено Советом Евросоюза на уровне министров — это потребует от нескольких дней до нескольких недель, отмечает ТАСС.

Кроме того, саммит постановил экстренно ввести новые санкции против Беларуси и потребовал освободить задержанного в результат инцидента с самолетом оппозиционера Романа Протасевича. 

Помимо этого, Международной организации гражданской авиации (ICAO) предложено расследовать случившееся, в том числе с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

#евросоюз #беларусь
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