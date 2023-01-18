Украина хочет расширить продуктовую сделку

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о намерении Киева расширить продуктовую сделку. Речь идет об организации вывоза не только зерна, но и стали. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но что нам нужно сделать со стратегической точки зрения — это открыть морские порты. Украина хочет расширить важнейшее соглашение об экспорте зерна и включить в него поставки стали, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от <...> войны», — заметила Свириденко.

Министр также пояснила, что при открытии морских портов и завершении военных действий ВВП страны может вырасти на 3%. Ранее в украинском Минэкономики сообщили, что по итогам 2022 года падение экономики может составить 30,4%, что станет наихудшим показателем за всю историю страны.

Многосторонние соглашения по вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов через Черное море были подписаны 22 июля 2022 года Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН. За согласование движения кораблей ответственен Совместный координационный центр в Стамбуле. Позднее Президент РФ Владимир Путин заявил, что большая часть урожая вывозится в государства Запада, а не в нуждающиеся страны Африки.