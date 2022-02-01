На Украине отменят срочную военную службу с 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства главы государства.

Он отметил, что документ направлен на повышение уровня социального обеспечения украинских военных, увеличение численности и усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Этот указ – старт перехода Украины к профессиональной армии. Этот указ – не потому, что «скоро война». Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир – мир на Украине», – сказал Зеленский на торжественном открытии седьмой сессии Верховной Рады IX созыва.

Нововведение предусматривает постепенный рост доходов всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат, увеличение срока действия контрактов, концепцию обеспечения жильем служащих, ветеранов и их семей, а также систему карьерного роста.

Кроме того, в следующие три года численность войск Украины планируется увеличить на 100 тыс. человек и создать 20 дополнительных бригад ВСУ.

Зеленский обратил внимание на то, что Украина ценит поддержку всех своих союзников, но в первую очередь нужно рассчитывать только на себя и свои силы.

«У нашей Родины много друзей, и мы им очень благодарны. Но у друзей есть своя Родина. Так что никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит, не поднимет ее вверх», – подчеркнул он.

В последнее время на Западе все чаще звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

Ранее США разработали санкционные списки представителей «российской элиты» и членов их семей на случай возможного вторжения на Украину.

В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что утверждения Запада о «российской агрессии» беспочвенны и Москва не собирается никому угрожать.

Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что о планах российского «вторжения» на Украину говорят уже с 2020 года, тем не менее этого до сих пор не произошло. К тому же страна не раз подчеркивала, что таких планов у нее нет и не может быть.

Кроме того, в последнее время американские пользователи Instagram начали активно оставлять под фото на «фейковых» страницах российского лидера Владимира Путина просьбы не начинать войну с Украиной.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Президента России нет личных страниц в социальных сетях.