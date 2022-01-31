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Ру Тат
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Общество
31 января 2022  18:47

Американские пользователи Instagram попросили Путина не развязывать войну с Украиной

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Пользователи Instagram из США начали оставлять под фото на неофициальной странице российского лидера Владимира Путина просьбы не начинать войну с Украиной.

Комментаторы называют Президента РФ «папочкой Владди» и просят предотвратить начало Третьей Мировой войны.

Похожие высказывания появились в еще одном аккаунте, который якобы ведет Путин. Авторами, в основном, являются несовершеннолетние англоязычные пользователи социальной сети. 

В интернете в последнее время находят очень много профилей в социальных сетях, которые выдают себя за официальные аккаунты главы российского государства и публикуют фотографии с ним. 

Однако, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что у Путина нет личных страниц в сети, так как у Президента нет на них времени.

Кроме того, по словам представителя Кремля, глава государства не хочет, чтобы кто-то вел социальные сети за него. 

#Владимир Путин #социальные сети #фейки
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