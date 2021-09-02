Песков: У Владимира Путина нет аккаунтов в социальных сетях

У Президента РФ Владимира Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, выступая на Просветительском форуме «Новое Знание», сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что у самого Путина нет социальных сетей. Он сам отвечал на этот вопрос, что у него просто нет времени вести социальные сети, он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным», — сказал Песков.

Он также отметил, что при этом Кремль, Правительство РФ и отдельно взятые министерства проявляют все большую активность в интернет-пространстве.

Федеральный Просветительский марафон «Новое Знание» в этом году проходит с 1 по 3 сентября в смешанном формате в шести городах России.

Одной из площадок для проведения мероприятия был выбран высокотехнологичный город в Республике Татарстан Иннополис, о чем сообщал «Татар-информ».