Украина вводит ограничение на отгрузку зерна из портов страны до трех судов в день. Ожидается, что мера будет действовать около двух недель, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Глава МИД Украины Александр Кубраков объяснил, что после завершения проверки безопасности маршрутов в пробном режиме, ежемесячные объемы экспорта зерна могут достичь 3 млн тонн. Для этого Киеву потребуется четыре-шесть недель.

Напомним, что сегодня из порта Одессы отправилось первое судно «Разони» с украинским зерном. Российские офицеры, входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле, принимали активное участие в разработке гуманитарной операции.

Экспорт зерна из украинских портов прекратился после начала российской спецоперации. Многие страны, в том числе сам Киев, обвиняли Москву в блокировке поставок, однако российская сторона не раз опровергала эти заявления. Так, на встрече с главой Индонезии Джоко Видодо Президент Владимир Путин подчеркнул, что отправкам мешает отнюдь не Россия, а мины в Черном море, которые разместила украинская сторона.