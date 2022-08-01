Первое судно «Разони» с украинским зерном вышло в море при участии российских офицеров

В Минобороны подтвердили выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы. По данным военного ведомства, судно «Разони» под флагом Съерра-Лионе вышла из одесского порта в 9.20 по мск. На его борту находится груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул на 2 августа.

«Морской коридор, по которому движется судно "Разони", проходит в северо-западной части Черного моря. Управление гуманитарной операцией по выходу первого судна с сельскохозяйственной продукцией было спланировано при активном участии российских офицеров, входящих в состав Совместного координационного центра в Стамбуле», – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее о выходе первого судна в рамках так называемой «продуктовой сделки» сообщило Минобороны Турции.

В Кремле отметили, что выход первого судна с зерном с Украины дает возможность протестировать реализацию стамбульских соглашений. «Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться», – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, 22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о взаимодействии между Россией, Турцией, Украиной и ООН, который подразумевает снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки и позволяет обеспечить вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов – «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Соглашение не предполагает сопровождения судов российскими кораблями, а проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы при участии третьей стороны.