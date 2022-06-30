Путин: Никто не мешает Украине разминировать порты для вывоза зерна

Россия не препятствует вывозу зерна с территории Украины, однако этому мешают мины в Черном море, которые разместила украинская сторона, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Индонезии Джоко Видодо в Москве.

«Никто не мешает им разминировать порты», – подчеркнул Путин. Он добавил, что вывозить украинское зерно можно через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря, передает ТАСС. По словам Путина, по этому вопросу Россия плотно сотрудничает с ООН.

При этом глава государства напомнил, что экспорт украинского зерна составляет 0,5% от всего производимого в мире продовольствия, отметив, что это количество никак не влияет на мировые рынки.

Россия будет готова поставить на внешний рынок 50 млн тонн зерновых, у страны нет ограничений на вывоз не только продовольственных товаров, но и удобрений, подчеркнул он.

Напомним, утром Минобороны РФ заявило, что российские военные покинули остров Змеиный, тем самым продемонстрировав, что не препятствуют ООН в организации гумкоридора для вывоза зерна с территории Украины.