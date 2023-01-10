Указ Путина об ответе на потолок цен предполагает отказ от работы с рядом трейдеров

Запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум, введенный в отношении российской нефти, предусмотрен соответствующим указом Президента России Владимира Путина. Об этом заявили в Минэнерго РФ.

«Опубликованный в декабре указ Президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами, в любом виде, напрямую или косвенно», — подчеркивается в сообщении ведомства, размещенном в его Telegram-канале.

Соответственно, это ограничение затрагивает любые сделки с нефтью из РФ вплоть до конечного потребителя, что «предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа».

В Минэнерго также пообещали, что подробная информация о порядке применения установленных указом правил будет опубликована в ближайшее время, «как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов».

«Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», — уточнили в ведомстве.

Европейский Союз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер. При этом в пятницу, 6 января, российская нефть торговалась на уровне в 38 долларов за баррель. Именно на посвященную этому публикацию агентства Bloomberg и отреагировало Минэнерго.