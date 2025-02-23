Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию

Власти Соединенных Штатов рассчитывают, что американские компании смогут вернуться в Россию после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил cпецпосланник Президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CBS News.

«Мы не обсуждали этот вопрос (снятия санкций с России – прим. Т-и) на встрече, о которой вы говорите (речь шла о переговорах между делегациями из РФ и США в Саудовской Аравии – прим. Т-и). Но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там (в России – прим. Т-и) бизнес», – подчеркнул дипломат.

«Я думаю, что все считают, что это было бы положительным и хорошим событием после окончания войны», – выразил уверенность Стивен Уиткофф.

Ранее Гарольд Хэмм, основатель нефтяной компании Continental Resources и спонсор предвыборной кампании Трампа, сказал газете Financial Times, что американские нефтедобытчики не будут спешить с возвращением на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине.

Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что условием возвращения иностранных розничных сетей и крупных торговых брендов в Россию будет заход в Крым и новые регионы, присоединенные осенью 2022 года после плебисцитов.

Переговоры России и США прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Делегация США состояла из Стивена Уиткоффа, советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца и госсекретаря Марко Рубио.