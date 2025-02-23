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Политика 23 февраля 2025 17:21

Рябков: Встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели

Рябков: Встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели
Сергей Рябков
Фото: пресс-служба МИД России

Переговоры России и Соединенных Штатов, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях, состоятся в конце следующей недели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», – заметил дипломат, уточнив, что консультации будут организованы «на уровне директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

До этого Рябков опроверг информацию о запланированном на 25 февраля втором раунде российско-американских переговоров. «Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», – заявил он.

При этом ранее второй раунд переговоров России и США в столице Саудовской Аравии анонсировал американский лидер Дональд Трамп.

Первый этап переговоров прошел в Эр-Рияде 18 февраля. РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Делегация США состояла из советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

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#Россия и США #мид рф
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