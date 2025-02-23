Мантуров назвал условием возвращения иностранных компаний заход в новые регионы РФ

Денис Мантуров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Условием возвращения иностранных розничных сетей и крупных торговых брендов в Россию будет заход в Крым и новые регионы, присоединенные осенью 2022 года после плебисцитов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров (видео опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин).

«<...> у нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они (иностранные компании – прим. Т-и) должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», – заметил Мантуров, соглашаясь с соответствующим предположением журналиста.

Относительно гипотетического возвращения американской корпорации Boeing и ее конкуренции с отечественными авиапроизводителями первый вице-премьер РФ сказал, что власти найдут такое решение, чтобы «в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты».

«А если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная и просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится. То есть у нас, во-первых, хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», – заверил Мантуров.

Ранее Гарольд Хэмм, основатель нефтяной компании Continental Resources и спонсор предвыборной кампании Президента США Дональда Трампа, заявил газете Financial Times, что американские нефтедобытчики не будут спешить с возвращением на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине.

«Многие потеряли там кучу денег. Я думаю, они будут очень сдержанны в своем желании вернуться», – подчеркнул бизнесмен, добавив, что на этих землях «время от времени <...> наступает мир, но не очень часто».