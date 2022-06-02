news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 июня 2022  07:42
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после того, как челнинцы обстреляли окна драмтеатра

news_top_970_100

Уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений возбудили после того, как в Челнах двое 21-летних местных жителей обстреляли окна драмтеатра. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Расследование контролирует городская прокуратура.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах неизвестные обстреляли окна драмтеатра. Злоумышленников нашли. Ими оказались двое 21-ленте жителей Автограда. У одного из юношей изъяли пневматический пистолет.

 

 

#Прокуратура РТ #стрельба из пневматического оружия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100