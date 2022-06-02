Уголовное дело завели после того, как челнинцы обстреляли окна драмтеатра

Уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений возбудили после того, как в Челнах двое 21-летних местных жителей обстреляли окна драмтеатра. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Расследование контролирует городская прокуратура.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах неизвестные обстреляли окна драмтеатра. Злоумышленников нашли. Ими оказались двое 21-ленте жителей Автограда. У одного из юношей изъяли пневматический пистолет.