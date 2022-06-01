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Ру Тат
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Происшествия
1 июня 2022  21:08
Полина Шевчук

Задержали челнинца, который обстрелял окна драмтеатра

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В Набережных Челнах установили личность юноши, который стрелял по окнам драмтеатра.

Им оказался 21-летний местный житель. Юношу задержали.

«Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль доследственную проверку по факту повреждения стекол строящегося здания Драматического театра», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Обстоятельства случившегося и размер ущерба устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах из пневматического оружие обстреляли стекла драмтеатра.

#стрельба из пневматического оружия #Прокуратура РТ
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