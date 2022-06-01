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Ру Тат
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Происшествия
1 июня 2022  19:44
Полина Шевчук

В Челнах подростки обстреляли из пневматического пистолета окна драмтеатра

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В дежурную часть в Челнах поступило сообщение, что сегодня около пяти вечера неизвестные повредили панорамные витражи татарского драматического театра. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которые попали подозреваемые.  Предварительно установлено, что несколько подростков обстреляли стекла из пневматического пистолета.

«В настоящее время устанавливаются личности подозреваемых и их местонахождение», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

 

#обстрел #стрельба из пневматического оружия #МВД по РТ
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