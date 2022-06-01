В Челнах подростки обстреляли из пневматического пистолета окна драмтеатра

В дежурную часть в Челнах поступило сообщение, что сегодня около пяти вечера неизвестные повредили панорамные витражи татарского драматического театра. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которые попали подозреваемые. Предварительно установлено, что несколько подростков обстреляли стекла из пневматического пистолета.

«В настоящее время устанавливаются личности подозреваемых и их местонахождение», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.