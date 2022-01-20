Уголовное дело завели после смертельного ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане
Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» возбуждено после ДТП с автобусом, грузовиком и двумя легковушками на трассе в Новошешминском районе республики. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Следователи осматривают место происшествия, выясняют подробности произошедшего.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в Новошешминском районе РТ столкнулись рейсовый автобус, грузовик и две легковушки. Погиб водитель автобуса, еще четыре человека пострадали.