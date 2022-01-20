news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 января 2022  06:06
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после смертельного ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане

news_top_970_100
Уголовное дело завели после смертельного ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане

Уголовное дело по статье «Нарушение​ правил дорожного движения» возбуждено после ДТП с автобусом, грузовиком и двумя легковушками на трассе в Новошешминском районе республики. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи осматривают место происшествия, выясняют подробности произошедшего.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в Новошешминском районе РТ столкнулись рейсовый автобус, грузовик и две легковушки. Погиб водитель автобуса, еще четыре человека пострадали.

 

#смертельное дтп #авария с автобусом #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное