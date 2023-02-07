Уголовное дело завели после ДТП со скорой и легковушкой в Челнах

Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» после ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки AUDI, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, автомобиль скорой помощи ехал на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с AUDI. От удара скорая налетела на бордюр, снесла забор и завалилась на бок.

В ДТП пострадали четыре человека – двое водителей и два фельдшера. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне вечером на пересечении проспектов Сююмбике и Вахитова в Челнах произошло ДТП с участием скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

