Один пострадавший в ДТП со скорой в Челнах находится в реанимации в тяжелом состоянии

В ДТП с каретой скорой помощи и легковушкой AUDI пострадали четыре человека. Пострадавшие доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Горздрава Автограда.

«У двоих - состояние оценивается как средней степени тяжести. Один пациент продолжает находиться в отделении реанимации в тяжелом состоянии», – пояснили в пресс-службе Горздрава.

Еще один пострадавший отпущен домой. В момент ДТП в скорой пациентов не было.

Как стало известно «Татар-информу», в результате ДТП пострадали два фельдшера и двое водителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне вечером в Челнах произошло серьезное ДТП с участием кареты скорой помощи и легковушки AUDI. Момент столкновения попал на камеры видеорегистратора.

