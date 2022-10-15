Уголовное дело возбуждено после ДТП в Татарстане, где пострадали четыре человека

После серьезного ДТП в Верхнеуслонском районе республики, в котором пострадали три взрослых человека и один ребенок, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Сейчас идут поиски водителя «Лады», который, предварительно, стал виновником ДТП.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне вечером на трассе Ульяновск – Казань произошло столкновение двух автомобилей. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Выяснилось, что водитель за рулем «Лады» был пьян и покинул место ДТП.