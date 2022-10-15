ДТП в Татарстане, где пострадали четверо, устроил пьяный татарстанец на угнанном авто

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Появились подробности ДТП на трассе в Верхнеуслонском районе Татарстана, которое произошло накануне вечером, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, 30-летний нетрезвый житель села Куралово без водительских прав угнал автомобиль «Лада», после чего поехал в сторону Казани. В пути он не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой Toyota. После ДТП мужчина с места происшествия скрылся.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

По данным прокуратуры РТ, в иномарке была семья, которая ехала из Кировской области на свадьбу. В результате ДТП пострадали четыре человека – 38-летняя женщина-водитель иномарки, 62-летний пассажир японской легковушки и 6-летняя девочка из этой же машины, а также 25-летний мужчина из «Лады». У всех серьезные переломы и травмы.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

На место ДТП выезжал прокурор Василий Егоров. По факту произошедшего надзорное ведомство проводит проверку. Версия угона будет проверяться отдельно и очень тщательно.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в серьезном ДТП на трассе Ульяновск – Казань пострадали трое взрослых и ребенок.