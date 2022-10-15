Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении двух легковушек на трассе в Татарстане
Серьезное ДТП произошло накануне около половины одиннадцатого вечера на трассе Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики.
Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, дорогу не поделили «Лада Гранта» и Toyota. От мощного удара оба автомобиля вылетели на обочину.
По рассказам очевидцев, водитель и пассажир отечественной машины сбежали с места ДТП.
«Медики скорой увезли в больницу четверых пострадавших – двоих мужчин, женщину и девочку лет шести. Все были в иномарке», – уточнили свидетели происшествия.