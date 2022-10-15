Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении двух легковушек на трассе в Татарстане

Серьезное ДТП произошло накануне около половины одиннадцатого вечера на трассе Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, дорогу не поделили «Лада Гранта» и Toyota. От мощного удара оба автомобиля вылетели на обочину.

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, водитель и пассажир отечественной машины сбежали с места ДТП.

«Медики скорой увезли в больницу четверых пострадавших – двоих мужчин, женщину и девочку лет шести. Все были в иномарке», – уточнили свидетели происшествия.