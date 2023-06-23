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ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина за призывы к мятежу
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Поводом стали заявления бизнесмена о причастности Минобороны к удару по тыловым лагерям частной военной компании, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу», — отмечается в сообщении НАК.
В комитете призвали бизнесмена немедленно прекратить противоправные действия.
Напомним, в Минобороны назвали заявления Пригожина провокацией. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Президент России Владимир Путин оповещен о случившемся.
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