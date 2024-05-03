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УФНС России по Татарстану раскрыло, сколько банкротов в республике
Глава УФНС России по РТ Марат Сафиуллин рассказал «Татар-информу» о том, сколько физлиц находятся в процедурах банкротства.
«На сегодня в республике процедуры несостоятельности завершены в отношении более 21 тыс. человек, около 8 тыс. граждан находятся в процедурах банкротства, и количество таких людей с каждым годом только растет», – рассказал Марат Сафиуллин.
Если говорить о бизнес-сообществе, то в процедурах несостоятельности в Татарстане постоянно находятся около тысячи юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее стало известно, что в Татарстане запустился пилотный проект – маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ). Это онлайн-витрина объявлений о продаже имущества банкротов.
Интервью с главой УФНС России по Татарстану Маратом Сафиуллиным можно прочитать здесь – «Готовый бизнес, земля и авто: как и где купить имущество банкротов?».
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