УФНС России по Татарстану раскрыло, сколько банкротов в республике

Глава УФНС России по РТ Марат Сафиуллин рассказал «Татар-информу» о том, сколько физлиц находятся в процедурах банкротства.

«На сегодня в республике процедуры несостоятельности завершены в отношении более 21 тыс. человек, около 8 тыс. граждан находятся в процедурах банкротства, и количество таких людей с каждым годом только растет», – рассказал Марат Сафиуллин.

Если говорить о бизнес-сообществе, то в процедурах несостоятельности в Татарстане постоянно находятся около тысячи юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее стало известно, что в Татарстане запустился пилотный проект – маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ). Это онлайн-витрина объявлений о продаже имущества банкротов.

Интервью с главой УФНС России по Татарстану Маратом Сафиуллиным можно прочитать здесь – «Готовый бизнес, земля и авто: как и где купить имущество банкротов?».