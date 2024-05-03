Готовый бизнес, земля и авто: как и где купить имущество банкротов?

Марат Сафиуллин рассказал о новом проекте «Витрина Имущества Банкротов»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан сделал еще один шаг к тому, чтобы банкротство было открытым и приносило выгоду

– Марат Адипович, что вы можете сказать о процедурах банкротства? Налоговая служба тесно связана с ними, не так ли?

– Налоговая служба помимо своих основных функций уже 20 лет представляет интересы Российской Федерации в делах и процедурах банкротства согласно Постановлению Правительства РФ №257 от 29.05.2004. Банкротство давно является одним из инструментов бизнеса, граждане пользуются им уже более восьми лет, однако сфера несостоятельности для большинства остается малоизвестной и даже пугающей.

– Да, банкротство звучит непривлекательно, а насколько популярна эта процедура?

– На сегодня в республике процедуры несостоятельности завершены в отношении более 21 тыс. человек, около 8 тыс. граждан находятся в процедурах банкротства, и количество таких людей с каждым годом только растет. Если говорить о бизнес-сообществе, то в процедурах несостоятельности постоянно находится около тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом практика показывает, что все процедуры, которые должны работать для разных вариантов неплатежеспособности: наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, реализация имущества и реструктуризация долга граждан, – сводятся в итоге к ликвидационной направленности, что противоречит основной цели банкротства — выходу из тупика неплатежей.

Мы считаем, что исправить ситуацию можно, только если сделать процедуру банкротства максимально открытой и рыночной. Именно непрозрачность банкротных торгов, их сфокусированность внутри определенных групп лиц, которые знают, как успешно получить активы за бесценок, порождает то, что на сегодня она приносит всем только экономические потери. Дорого обходятся и попытки возместить ущерб от потери активов.

В ожидании изменений существующего законодательства Федеральная налоговая службы совместно с компанией «Коммерсантъ Картотека» создали ресурс, который обеспечит открытость процедур несостоятельности для неограниченного круга лиц. Результатом коллаборации стал маркетплейс «Витрина Имущества Банкротов» (ВИБ). Это онлайн-витрина объявлений о продаже имущества банкротов.

Налоговая служба помимо своих основных функций уже 20 лет представляет интересы Российской Федерации в делах и процедурах банкротства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Маркетплейс поможет приобрести движимое и недвижимое имущество банкротов буквально в один клик

– Федеральная налоговая служба придерживается своего вектора на клиентоориентированность, открытость и доступность всем. Но заявляет о новом продукте только Татарстан. Именно нашей республике доверили первой «перерезать красную ленточку»?

– Мало кто знает, что продается в банкротстве и как это купить. Целью было создание маркетплейса по банкротству, где вся конкурсная масса была бы представлена в понятном виде. Ровно так же, как продаются товары на популярных сайтах. И экспонироваться в таком же понятном виде — с картинками, пользовательскими характеристиками, с указаниями на то, где это находится, как посмотреть. Важно было создание простого функционала при покупке, чтобы можно было буквально в один клик показать свою заинтересованность и купить.

Нам было оказано высокое доверие представлять видение налоговых органов (как постоянных системных кредиторов в делах о банкротстве) при взаимодействии с компанией «Коммерсантъ Картотека», быть, так сказать, идейным вдохновителем, координатором и контролером в создании нового ресурса. Соответственно, пилотный проект стартует в Республике Татарстан.

Витрина имущества банкротов содержит сведения о продаже более 90 тыс. объектов по всей России Фото: © «Татар-информ»

«Витрина Имущества Банкротов» — маркетплейс, где можно купить землю, транспорт, оборудование и готовый бизнес

– Получается, маркетплейс на сегодня существует только по банкротам нашей республики?

– Витрина имущества банкротов содержит сведения о продаже более 90 тыс. объектов по всей России. Так как мы пилотный регион, то для общего доступа открыты сообщения должников Республики Татарстан — это 250 объектов различного имущества. В перспективе у нас, конечно же, постепенное открытие данных по всей России, начиная с Поволжского судебного округа.

– А какое имущество продается?

– Готовый бизнес, недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование и дебиторская задолженность — имущество, которое всегда пользуется спросом. Имущество, которое можно приобрести для себя, для бизнеса или для перепродажи. Здесь каждый может найти что-то для себя.

Отдельно отмечу, что достоверность подтверждается сайтами Россрестра и ГИБДД. Ресурс максимально автоматизирован, что также позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Мы выступаем за чистоту и прозрачность данных.

Можно отфильтровать объявления и отправить ссылки в мессенджерах

– Как не потеряться среди десятков, а в будущем среди сотен объявлений?

– Для удобства предусмотрены фильтры: по территории (по региону должника либо региону, где продается имущество), по виду торгов, по статусу имущества, по цене и по времени продажи.

В каждом виде имущества можно выделить отдельную категорию, например:

по типу недвижимости (жилая, нежилая, земельные участки);

по транспортным средствам (легковые, грузовые, общественный, прицепы, спецтехника, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт, мототранспорт, ж/д транспорт, иное);

по оборудованию (дорогостоящее, промышленное, медицинское, сельскохозяйственное, измерительное, радиоэлектронное, грузоподъемное, офисное, прочее).

Более того, у недвижимости, транспорта и дебиторской задолженности есть дополнительная фильтрация. Например, по транспортным средствам имеется возможность задать такие параметры, как год выпуска, модель, пробег, тип кузова и т.д. Важно, что доступ к данным бесплатный и без регистрации. Понравился объект — есть возможность сохранить ссылки в мессенджерах.

«Целью было создание маркетплейса по банкротству, где вся конкурсная масса была бы представлена в понятном виде» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Имущество банкротов реализуется через торги, но это не помеха для покупки

– Допустим, нашли необходимый товар. Но как его купить? Если имущество банкротов продается на торгах, а ведь торги — это тоже специфичная процедура. Где они проводятся?

– Имущество продается на торговых площадках, их достаточно много на сегодня. Основные — это МЭТС (Межрегиональная Электронная Торговая Система), Российской аукционный дом, Центр дистанционных торгов и т.д. А наш маркетплейс — это бесплатный проводник между банкротом-продавцом и покупателем. Помогает им быстро и просто найти друг друга.

Каждое объявление содержит информацию о цене продажи, статусе торгов (периоде проведения) и где они проводятся. По ссылке, размещенной в объявлении, можно перейти на торговую площадку, где непосредственно проходит продажа имущества. Результатом сотрудничества с самой крупной торговой площадкой МЭТС стала возможность перехода по ссылке непосредственно на сам лот продажи. По остальным при переходе на сайт торговой площадки найти торги по выбранному товару можно через ИНН продавца-банкрота, что также содержится в карточке объявления.

– А если захочется посмотреть товар вживую, как это сделать?

– В объявлении есть кнопка «связаться». Можно оставить информацию о себе по данной закладке. Будет организована связь с арбитражным управляющим — продавцом имущества банкротов.

– А вам не кажется, что процедура торгов отпугнет некоторых покупателей?

– Да, мы об этом думали. Поэтому в каждом объявлении есть подробная инструкция, как приобрести товар самостоятельно. Тем, кто не захочет углубляться в тематику торгов на маркетплейсе, предоставлены услуги агентов, которые все сделают за покупателя – организуют сделку, как говорится, под ключ.