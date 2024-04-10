В Татарстане стартует пилотный проект по продаже имущества банкротов

В Татарстане стартует пилотный проект – маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ), который представляет собой онлайн-витрину объявлений о продаже имущества банкротов. Его цель – повысить эффективность реализации имущества банкротов за счет увеличения круга потенциальных покупателей. Реализовали проект ФНС России и компании «коммерсантъ Картотека».

Известно, что банкрот – это должник, не способный рассчитаться по долгам в полном объеме. Для расчетов с кредиторами имущество таких должников распродается на различных торговых площадках. На новой площадке вся конкурсная масса представлена в обобщенном и понятном виде, сообщили в УФНС РФ по РТ.

На ВИБ выставлены на продажу готовый бизнес, недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование и дебиторская задолженность. Имущество можно приобрести для себя, для ведения бизнеса и перепродажи.

Объекты продажи представлены с пользовательскими характеристиками (фото и видео), с указаниями о местонахождении объекта и возможности его просмотра. Достоверность подтверждается сайтами Россрестра и ГИБДД.

Доступ к данным осуществляется на бесплатной основе и без регистрации, подчеркнули в ведомстве.