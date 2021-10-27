УФНС по РТ временно приостановит проведение личных приемов граждан

Управление Федеральной налоговой службы по РТ приостановит проведение личных приемов и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах с 1 по 3 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. Данная мера связана с установлением нерабочих дней в октябре-ноябре.

В этот период прием входящей корреспонденции от налогоплательщиков будет происходить через специальные боксы, размещенные во входных зонах всех налоговых инспекций республики. Поэтому для оперативного решения вопросов рекомендуется указывать в предоставляемых документах номера контактных телефонов.

Кроме того, с 1 по 3 ноября с 9:00 до 18:00 станет работать горячая линия по вопросам уплаты имущественных налогов, исчисленных за 2020 год. С заявлениями и жалобами предлагается обращаться по телефонам: +7 (843) 235-13-01, +7 (843) 235-13-02 и +7 (843) 235-13-74. Также получить любую налоговую консультацию можно, позвонив по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что УФНС России по РТ призывает налогоплательщиков перейти на бесконтактное электронное взаимодействие.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней.