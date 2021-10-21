Налоговая служба из-за Covid-19 рекомендует татарстанцам использовать онлайн-сервисы

Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану призывает население перейти на бесконтактное электронное взаимодействие.

«Практически любую услугу можно получить онлайн, 68 интерактивных сервисов доступны на сайте nalog.gov.ru и в мобильных приложениях», — рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РТ Гульфия Каюмова.

Для всех категорий плательщиков, включая самозанятых и иностранные компании, реализованы личные кабинеты, благодаря которым гражданам предлагается уплатить налоги в интерактивном режиме, проверить статус обращения или жалобы в налоговые органы или направить заявление. Есть возможность онлайн-регистрации в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Для пользователей созданы семь налоговых калькуляторов для самостоятельного расчета налогов, включая „Выбор подходящего режима налогообложения“ и „Калькулятор по расчету налоговой нагрузки“, — пояснила Каюмова. — Также работает сервис „Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме“, воспользоваться которым можно при наличии у налогоплательщика сертификата ключа проверки электронной подписи. Кроме того, передача отчетности с помощью электронного документооборота возможна через оператора, а декларации 3-НДФЛ — через сервис „Личный кабинет для физических лиц“».

Войти в личный кабинет для физлиц получится, введя логин и пароль портала госуслуг. Получить любую консультацию по налоговым вопросам можно в Едином контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.

Напомним, вчера Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения Covid-19 с 30 октября по 7 ноября.