«Удвоить население и не зависеть от нефти»: Альметьевск готовится к трансформации города

На «Муниципальном часе» в АИР РТ мэр Нефтеграда Тимур Нагуманов обозначил ключевой курс города

Фото: стоп-кадр видео

«Пальму первенства не отдадим»

«Первое, что приходит на ум при упоминании об Альметьевске, — это „Татнефть“ и самые длинные в России велодорожки. На самом деле, Альметьевск славится интересным бизнесом, предпринимателями. Хотелось бы, чтобы предпринимательская активность росла», — поприветствовала всех в начале встречи руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов рассказал, что в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан Альметьевский район занимает второе место.

«Объем отгрузки в первом полугодии достиг 884,5 млрд рублей, что на 34% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Здесь цифры растут. Надеемся, что до конца года объем отгруженный продукции будет стабильно расти», — отметил Нагуманов.

Фото: пресс-служба Альметьевского района​​​​​

Талия Минуллина заметила, что по этому показателю Альметьевск занимает первое место по республике. «Мы пальму первенства не отдадим, будем только прирастать», — уверенно заявил мэр Альметьевска.

По информации Нагуманова, рост идет не только за счет нефтяных компаний, есть предприятия, которые занимаются производством товаров для внутреннего рынка, по ним динамика отгрузки «не менее оптимистичная».

«Так, например, АО „СМП-Нефтегаз“ показывает рост по отгрузке в 2024 году на 21%, ООО „Баулюкс“ — на 24%, ООО „ТаграС-ЭнергоСервис“ — на 16%, ООО „РИМЕРА-Алнас“ на 16%, ООО „ТаграС-ТрансСервис“ — на 7%», — проинформировал гость программы.

Тимур Нагуманов также заявил, что ожидает роста инвестиционного интереса после того, как откроется трасса Алексеевское – Альметьевск Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Скоростная трасса увеличит инвестиционный потенциал района»

В первом полугодии объем инвестиций в основной капитал составил более 39 млрд рублей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года (36 млрд рублей).

«Конечно, на фоне промышленности цифры инвестиций в городскую среду и социальную сферу не выглядят такими масштабными. Но являются однозначно более заметными для горожан, максимально влияя на восприятие уровня развития города», — отметил глава района.

Так, в 2022 году Альметьевск выиграл конкурс лучших проектов комфортной городской среды и получил федеральный грант на 106 млн рублей для создания общественного пространства на берегу Альметьевского водохранилища. Это долгожданный проект, выбор был сделан на основе обсуждений проектов с горожанами. В скором времени тут появится новый пляж.

Альметьевск выиграл конкурс лучших проектов комфортной городской среды и получил федеральный грант на 106 млн рублей Фото: пресс-служба Альметьевского района​​​​​

Тимур Нагуманов также заявил, что ожидает роста инвестиционного интереса после того, как откроется трасса Алексеевское – Альметьевск. Путь до Казани станет намного короче.

«При расчетной скорости движения в 150 км/ч время поездки из нефтяной в республиканскую столицу сократится вдвое и составит менее двух часов. Это однозначно увеличит инвестиционный потенциал и станет катализатором экономического развития Альметьевской агломерации Татарстана», — выразил он надежду.

«Уровень безработицы критически низкий»

Уровень безработицы в Альметьевске продолжает оставаться критически низким, что говорит о тотальной нехватке кадров. Он составляет 0,16% – безработными числятся всего 187 человек.

Фото: пресс-служба Альметьевского района​​​​​

В результате перегревается рынок труда, предприятия вынуждены конкурировать друг с другом, переманивая сотрудников. «Мы видим заявки от предприятий, малого и среднего бизнеса — от 5 до 7 тыс. вакансий, которые открыты», — рассказал Тимур Нагуманов.

Проблема решается двумя путями: это привлечение рабочей силы извне и развитие среднего профессионального образования в Альметьевской агломерации, в радиусе которой проживают 650 тыс. жителей.

«Сейчас порядка 15 тыс. человек приезжают в Альметьевск на работу. Вечером — уезжают», — отметил он.

Фото: пресс-служба Альметьевского района​​​​​

Озвучил глава района и уровень средней заработной платы в районе – более 90 тыс. рублей, это на 15,9% больше показателя годичной давности.

«У нас есть глобальная цель — мы хотим увеличить количество населения»

Новый генплан развития Альметьевска до 2040 года разработал «Институт пространственного планирования Татарстана». Директор Института Олег Григорьев анонсировал, что публичные слушания по проекту генплана состоятся 13 сентября и пригласил на них всех желающих.

«Была непростая работа. Весь город — в планировочных ограничениях из-за существующих скважин. Институт генплана Москвы, который занимался два года данной работой, в итоге от нее отказался, потому что в этих условиях соблюсти все требования Градостроительного кодекса чрезвычайно сложно. Весь город находится в границах горной выработки, что вообще запрещено. Тем не менее Альметьевск — один из самых блестящих городов по возможностям ведения бизнеса», — поделился Григорьев.

Новый генплан развития Альметьевска до 2040 года разработал «Институт пространственного планирования Татарстана» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Согласно стратегии развития, Альметьевск планирует удвоить численность населения – с 213 до 400 тыс. человек. При этом доля нефтедоходов в бюджете города должна снизиться с нынешних 60% до 30% за счет увеличения выручки от других видов деятельности. Количество рабочих мест вырастет вдвое.

«У нас есть глобальная цель — к 2040 году мы хотим вырасти в количестве населения. Мы сейчас идем в этом направлении. К 2040 году без ущерба для нефтепромышленных предприятий мы должны добиться обратной пропорции, когда 70% занято в сервисных предприятиях», — заявил Нагуманов.

Фото: пресс-служба Альметьевского района​​​​​

По его словам, это обеспечит не только устойчивость городской экономики, но и повысит комфорт и качество жизни в районе. «И у нас есть положительная динамика, подтверждающая достижимость намеченных планов», — отметил он.

В связи с новыми целями остро встает вопрос по строительству жилья и социальной инфраструктуры. «Мы активно работаем по строительству социального жилья. У нас нет какого-то одного монозастройщика. В этом году на территории Альметьевского района планируется ввести 125 тыс. кв. метров жилья — это на уровне 2023 года», — рассказал он.

Фото: пресс-служба Альметьевского района​​​​​

Тимур Нагуманов выразил надежду, что слушания по генплану будут успешно пройдены до конца года. Олег Григорьев прокомментировал, что после утверждения генплана начнется работа по мастер-плану агломерации.

«После утверждения генплана мы сразу запускаем разработку правил землепользования и застройки. И в 2025 году запланирована работа по мастер-плану агломерации. Там тоже достаточно много интересного вокруг города мы увидим и предложим», — пообещал директор института.

«Катастрофически не хватает гостиниц»

Тимур Нагуманов заявил о дефиците гостиниц в городе при большом спросе со стороны туристов. По его словам, в Альметьевске нет ни одной гостиницы уровня 5 звезд, а все гости размещаются в одном отеле с тремя звездами.

«Сегодня катастрофически не хватает гостиниц. Особенно когда мы проводим крупные мероприятия. Город не может принять всех желающих», — заявил Нагуманов.

«Сегодня катастрофически не хватает гостиниц. Особенно когда мы проводим крупные мероприятия. Город не может принять всех желающих» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Людей, которые готовы платить или приезжают в город, в том числе на переговоры в „Татнефть“, вы понимаете какое количество?.. Вот и ниша», — прокомментировала Талия Минуллина.

По словам Нагуманова, на территории в комплексе с центром триатлона по концепции предусмотрено строительство трехзвездочной гостиницы, совмещенной с интернатом. «Там нужна устойчивая „тройка“, которая будет однозначно загружена и окупаться на 100%. Нам нужны разные типы размещения», — согласился Тимур Нагуманов.

Глава Альметьевска также напомнил, что в городе много спортивных объектов. «Если рядом со спорткомплексом „Мирас“ построить гостиницу хотя бы мест на 50-60, она будет гарантированно загружена целый год, потому что огромное количество спортсменов со всей страны готовы сюда приехать и жить. Для них главный сдерживающий фактор — жилье», — отметил Нагуманов.

Уже в эту субботу в Альметьевске состоится музыкальный полумарафон. Мэр отметил, что на это событие зарегистрировалось порядка 2 тыс. участников. «Многие из них приедут на один день, так как двухдневное пребывание невозможно. Одна из серьезных ниш — это гостиница», — заключил он.