Талия Минуллина – главе Алексеевского района: «Страусы есть – инвесторов нет»

«Муниципальный час» в АИР РТ прошел с учасием главы Алексеевского района Сергеем Демидовым

Фото: стоп-кадр видео

«С ноября у Алексеевского муниципального района начнется вторая жизнь»

Алексеевский район расположен в центре Татарстана на берегах реки Камы. Там хорошая транспортная и водная доступность, всего в 90 км от столицы республики. Через район проходит федеральная дорога Казань — Оренбург, а к концу года откроется трасса Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали (М7) — Бавлы (М5). Проект станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

«С ноября этого года у Алексеевского муниципального района начнется вторая жизнь, потому что в эксплуатацию вводится новая дорога. Это 145 километров трассы. Дорога — это всегда хлеб. Да, это новое развитие. Вместе с этой дорогой в районе реализуются большие проекты. Мы начали работу по строительству грузового терминала», — обозначила сильные точки района руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Глава муниципального образования Сергей Демидов кратко рассказал о районе. Численность населения составляет 24 626 человек, в поселке Алексеевское проживает 47%, или 11,6 тыс. человек.

В рейтинге социально-экономического развития территорий республики район занимает 13-е место. Валовой территориальный продукт составил 14,2 млрд рублей против 12,9 млрд в прошлом году. Инвестиции в основной капитал (за первый квартал 2024 года) — 700 млн рублей, индекс промышленного производства за первый квартал — 107%.

К концу года откроется трасса Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали (М7) — Бавлы (М5) Фото: © «Татар-информ»

«Среднемесячная заработная плата на местном предприятии выше, чем по республике»

Сергей Демидов проинформировал, что ключевые показатели экономики района зависят от деятельности предприятий. Локомотивом социально-экономического развития муниципалитета является градообразующее предприятие ОАО «Алексеевскдорстрой».

«Объем выполненных работ за 2023 год — 16,3 млрд рублей, что больше уровня прошлого года на 22,7%. По итогам года ожидаем 21 млрд рублей. На предприятии трудятся 1 830 человек, большая часть которых — алексеевцы. Каждый год предприятие строит по два 24-квартирных дома для своих сотрудников. Это к вопросу о привлечении кадров», — заметил Демидов.

Среднемесячная заработная плата сотрудников выросла на 20% к уровню прошлого года и составляет более 100 тысяч рублей.

Но есть проблема для района — маятниковая миграция, ежедневно из района уезжает более 700 человек, которые трудятся в «Нэфис Косметикс», аэропорту Казани. «Мы с этими людьми плотно работаем, готовы предоставить им 300-400 мест», — отметил глава района.

Талия Минуллина в свою очередь заметила, что объем средней заработной платы хороший. «Это показатель, что среднемесячная заработная плата на местном предприятии выше, чем по республике», — отметила руководитель АИР РТ.

Далее глава района рассказал о ряде предприятий. Так, по его словам, стабильно положительные экономические показатели демонстрирует ООО «Мостовик». По итогам 2023 года выручка предприятия составила 1,7 млрд рублей. Средняя заработная плата составила 78,1 тыс. рублей. В настоящее время предприятие активно развивает свой инвестиционный проект по строительству цеха ЖБИ и речного терминала с планируемым объемом вложений 405 млн рублей.

Бренд района — «Алексеевская керамика» за 2023 год произвела 50 млн штук кирпича на сумму 650 млн рублей.

На ряду с производством на территории района развивается торговля и общепит. Товарооборот организации «Эдем» за 2023 год составил 1,2 млрд рублей. 68% — это продукция собственного производства. Предприятие имеет 9 торговых точек, 12 кафе и ресторанов, три мотеля, один комплекс бытового обслуживания, один мясной цех, рыбный цех и пекарню.

В Алексеевском районе построят грузовой речной порт Фото: пресс-служба Алексеевского района

Грузовой речной порт за 3 млрд рублей

В Алексеевском районе построят грузовой речной порт. По словам главы Алексеевского района Сергея Демидова, эта территория ранее использовалась для строительства автотрассы Алексеевское — Альметьевск, в том числе для разгрузки-погрузки инертных грузов. После этого у инвесторов появилась идея вложить средства в создание грузового порта.

Территория строительства — 194 га, мощность по грузообороту на 2030 год составит 5 млн тонн. Плановый объем инвестиций — более 3 млрд рублей.

«Это очень крупный проект. Ведется разработка проектно-сметной документации. К 2030 году он должен заработать в полную мощь», — уточнила Талия Минуллина.

Предполагается, что реализация проекта поспособствует развитию транспортной инфраструктуры на территории Татарстана и транспортной системы России, придаст импульс развития территории всего Поволжского экономического района в целом, увеличит экспорт и импорт.

«Все необходимые изменения, схемы планирования как на территории республики, так и России внесены, земля под объект сформирована, работаем дальше», — раскрыл детали глава района Сергей Демидов.

В ближайшее время предполагается выполнение комплекса строительно-монтажных работ по созданию транспортной инфраструктуры, подъездных дорог, водного подхода. Объем вложенных средств в реализацию проекта на сегодня составляет свыше 200 млн рублей.

В селе Саконы заработала первая очередь зернового терминала стоимостью 350 млн рублей Фото: пресс-служба Алексеевского района

«В ближайшие два года сформируем мощный водно-зерновой хаб»

Сергей Демидов рассказал, что в селе Саконы заработала первая очередь зернового терминала стоимостью 350 млн рублей ООО «Кама АГРО+». Годовой оборот зерна составит 300 тыс. тонн. Общая сметная стоимость проекта составляет 1 млрд рублей.

С июня 2023 года идет отправка зерна, в том числе в Иран. Работает терминал круглогодично: зимой задействованы автовозы, летом — судовой ход. В первом полугодии 2024 года отгружено продукции 70 тыс. тонн на сумму 624 млн рублей. По этому показателю Алексеевский район занимает первое место по Татарстану.

«Пятитысячные баржи мы отгрузили, они дошли до Ирана и Саудовской Аравии. Сейчас отгрузили два судна на Египет», — отметил глава района. Баржи также уходили в Санкт-Петербург, Астрахань, Кострому.

На соседней площадке совместно с «КВ-Агро» реализуется строительство элеватора — по параметрам новое производство схоже с зерновым терминалом.

«В ближайшие два года на этой площадке сформируется мощный водно-зерновой хаб. В стадии согласования строительство заправок для плавающего состава, включая все виды барж и сухогрузов», — отметил глава района.

По его словам, Алексеевский район заинтересован в проектах на воде и готов сотрудничать с заинтересованными инвесторами.

Географическое расположение делает район привлекательным и в плане инвестирования средств в туристическое развитие территории Фото: пресс-служба Алексеевского района

Изюминка Алексеевского района — Биляр. Но нет номерного фонда

Сергей Демидов отметил, что географическое расположение делает район привлекательным и в плане инвестирования средств в туристическое развитие территории. Для этого в районе есть всё: богатая история, уникальные культурно-исторические объекты, красивейшая природа и гордость района — Древний Биляр.

«Изюминка Алексеевского района — Биляр. В настоящее время идет мощнейшая реконструкция. К следующему году мы ее полностью завершим, и туристы уже приедут на совершенно другую современную территорию. Хотя она и сейчас нас сильно радует», — отметил глава района.

На данный момент строится большой музейный комплекс, обустраивается родник. Святой ключ на сегодняшний момент посетили более 100 тысяч туристов. Средний годовой поток — 130-150 тысяч.

Однако на сегодняшний день на территории Билярска отсутствует гостиничный комплекс и глэмпинги для размещения посетителей и гостей. При этом земельные участки с коммуникациями имеются.

«К сожалению, здесь практически совершенно не развит многодневный туризм. Основная проблема — это отсутствие номерного фонда. Есть наши шаги в этом направлении. Три года назад запущен проект „Страусы Биляра“. В настоящее время там 20 видов животных. Через эту экоферму с начала года прошло 18 тысяч туристов. Совместно с Минсельхозпродом в этом году там построены дома. Но Билярск требует к себе пристального внимания», — рассказал глава района.

По словам Демидова, сегодня в Билярск возможна только однодневная поездка из-за отсутствия мест для ночевки. Однодневный маршрут разработан совместно с Госкомитетом по туризму РТ.

«Страусы есть — инвесторов нет», — заключила Талия Минуллина.

Фото: пресс-служба Алексеевского района

«Гарантируем, что загрузка гостиницы будет круглогодичной»

В Алексеевском районе началось строительство трехзвездочной гостиницы на 33 номера, которые смогут вместить до 100 человек. Срок сдачи — 2026 год. Такие данные озвучил Сергей Демидов, отвечая на вопрос руководителя АИР РТ о том, какие гостиницы нужны району.

«В Билярске нужно начинать с размещения 100 человек — это 30-40 номеров. Мы гарантируем, что загрузка этой гостиницы будет круглогодичной. Опыт тех глэмпингов, которые есть на территории района, показывает, что зимние виды развлечений также востребованы. Мы запросто заполним два дня — этому способствует сама аура, экскурсионная программа Биляра. В шаговой доступности Чистополь, Болгар», — заявил он.

В Билярске подготовлены земельные участки со всеми коммуникациями, которые район готов передать инвесторам, — под аренду и после ввода в эксплуатацию под покупку.

«Мы открыты для инвесторов с целью реализации новых проектов на нашей территории. Если мы попадем под ваши критерии под инвестиции, то можем без торгов передать земли через ваш инвестсовет. Это еще одна опция для наших предпринимателей», — обратился глава муниципального образования к Талие Минуллиной. Руководитель АИР согласилась, что передача земли без торгов поможет избежать схемы с перекупщиками.

Сергей Демидов также отметил, что в районе также может быть реализован спортивный туризм. Здесь функционирует Ледовый дворец, в прошлом году в селе Алексеевское открылся единственный в сельском районе республики Центр бадминтона. Сюда приезжают тренироваться спортсмены со всей России — из Казани, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга.

«В этом году „выстрелил“ Центр бадминтона. И у нас встали большие проблемы по расселению приезжих. Мы можем в 3-4 раза увеличить поток спортивного туризма», — заявил руководитель района.

«Ниша хорошая, можно ее забрать и раскачивать», — прокомментировала Талия Минуллина.

Бренд района — международный фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны» Фото: пресс-служба Алексеевского района

Визитные карточки района

Сергей Демидов рассказал, что бренд района — международный фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны», который проводится совместно с Казанской епархией. Ежегодно он собирает мастеров звонарного дела и народных ремёсел, фольклорные и вокальные коллективы со всех уголков России и Беларуси.

В 22-м фестивале приняли участие более 50 звонарей, 30 сольных исполнителей и более 20 фольклорных и вокальных коллективов. Завершился фестивальный марафон вторым детским фестивалем колокольного звона «Алексеевские перезвоны — дети».

«Ежегодно он проводится в июне месяце. Единовременно приезжают около 5-7 тысяч туристов», — заявил глава района.

Также на территории Билярского музея-заповедника центр «Сәләт» проводит летнюю кампанию по организации отдыха одаренных детей и талантливой молодежи. В ней принимают участие ребята из Татарстана, соседних регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Два дня назад Билярск посетил Раис РТ Рустам Минниханов. Мы с ним осмотрели реконструкцию Святого ключа», — рассказал Демидов.

В финале встречи Талия Минуллина вручила Сергею Демидову часы за участие в программе «Муниципальный час» Фото: стоп-кадр видео

В финале встречи Талия Минуллина вручила Сергею Демидову часы за участие в программе «Муниципальный час». «Время инвестировать в Алексеевский район!» — заключила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ.