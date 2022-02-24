«Врачей наняли, зарплату подняли»: Минздрав о задачах от татарстанцев на 2021 год

Перед Министерством здравоохранения Татарстана ежегодно ставят пять главных целей и задач на год, их определяют жители республики, а утверждает Общественный совет. Выполнены ли главные задачи, которые ставили перед системой здравоохранения на 2021 год, – в репортаже ИА «Татар-информ».

В декабре 2020 года в Татарстане определили пять главных целей и задач здравоохранения республики на 2021 год.

Тогда татарстанцы с помощью онлайн-голосования распределили по важности 16 целей и задач, предложенных Общественным советом при Минздраве РТ. В выборе участвовали больше 16 тысяч жителей.

Сегодня Общественный совет при Министерстве здравоохранения подвел итоги годовой работы.

Общественный совет при Министерстве здравоохранения РТ подвел итоги годовой работы Фото: © Эвелина Киселева / ИА «Татар-информ»

В медучреждения республики за минувший год пришли работать почти сто врачей

Больше всего татарстанцев в 2020 году выступало за укомплектацию поликлиник врачами. За эту инициативу проголосовали больше 9 тысяч татарстанцев и 20 членов совета. Цель «Увеличить укомплектованность поликлиник врачами при коэффициенте совместительства 1,2 с 84% до 85%» стала первой для работы Минздрава республики в 2021 году.

Сегодня начальник отдела медицинского образования и аттестации Минздрава РТ Алсу Залялова в своем докладе отметила, что цель достигнута.

«По оперативным данным укомплектованность поликлиник врачами составила 85,1%», – отметила специалист.

В Татарстане устроилось на работу 92 врача-специалиста, из них 34 – в поликлиники.

Председатель совета Чингис Махмутов подчеркнул, что вопрос медицинских кадров очень актуален, а в связи с пандемий Covid-19 он еще более обострился, ведь специалисты сталкиваются с колоссальными нагрузками.

Вопрос медицинских кадров очень актуален, а в связи с пандемией Covid-19 он еще более обострился Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Смертность от онкозаболеваний снизилась

Вторая задача — снизить смертность от злокачественных новообразований, ее поддержали почти 7 тысяч человек. Эту проблему поднимают в течение последних четырех лет.

Начальник организационно-методического отдела Республиканского клинического онкологического диспансера Камиль Шакиров рассказал, что все показатели национального проекта «Здравоохранение», касающиеся онкослужбы, в Татарстане были выполнены, что позволило снизить смертность от злокачественных новообразований на 7,5% в сравнении с предыдущим годом.

Почти 6 тыс. жителей региона проголосовали за обеспечение лекарствами амбулаторно-поликлинических пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или операцию на сосудах.

«Доля пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами в 2021 году, 94% при пороге не менее 80%», – отчитался начальник Управления по фармации Минздрава РТ Артур Пологов.

Чингис Махмутов в свою очередь отметил, что вопрос лекарственного обеспечения всегда серьезный и обращений граждан на эту тему поступает не мало. Планируется провести отдельное заседание Общественного совета именно по этой проблеме.

В РТ начали проводить постковидную реабилитацию одними из первых Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Реабилитировать переболевших Covid-19 Татарстан начал одним из первых

Кроме того, по мнению татарстанцев, необходимо обеспечить реабилитацию после новой коронавирусной инфекции тем, кто в этом нуждается. Эту задача шла четвертой к выполнению Минздравом республики.

Ведущий консультант отдела лечебной помощи Минздрава Анна Савина напомнила, что в РТ начали проводить постковидную реабилитацию одними из первых.

Работа в 2021 году была продолжена. В республике оказывали помощь на всех трех этапах реабилитации.

Для каждого пациента схема реабилитации выстраивается индивидуально, а направляется он туда после прохождения медицинской комиссии.

«Потребность в реабилитации велика, мы действуем в рамках государственного задания», – добавила Анна Савина.

С 1 января 2022 года оклады медработникам повысили, у врачей и средних медицинских работников базовые оклады выросли на 5237 рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Зарплату медработникам повысили

Пятая задача — «Обеспечить соотношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате в Республике Татарстан – не менее 200%».

«Согласно данным за 2021 год, средняя заработная плата врачей в государственных учреждениях здравоохранения Республики Татарстан составли 78,1 тыс. рублей, что составляет более 203% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан», – рассказаал начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Минздрава РТ Гузель Хайбуллина.

Она добавила, что с 1 января 2022 года оклады медработникам повысили, у врачей и средних медицинских работников базовые оклады выросли на 5237 рублей, оклады младшего медицинского персонала выросли на 4617 рублей.

После прослушивания докладов, экспертных мнений и обсуждения Общественный совет единогласно признал работу Министерства здравоохранения Республики Татарстан по публичному формированию целей и задач за 2021 год удовлетворительной.

Напомним, что Общественный совет Министерства здравоохранения Татарстана уже определил пять целей и задач для здравоохранения республики на 2022 год. ИА «Татар-информ» рассказывало, как проходило их обсуждение.