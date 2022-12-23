«Удачный компромисс»: СМИ и блогеры о переименовании Президента Татарстана в Раиса

Госсовет Татарстана поддержал сохранение должности «президент» для Рустама Минниханова до окончания его срока, а это 2025 год

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компромисс по «президентскому вопросу»

Главной темой сегодняшнего дня в России стало внесение поправок в Конституцию Татарстана. Одно из ключевых изменений касалось смены названия высшего должностного лица Татарстана с «Президента» на «Главу – Раиса».

Выбор нового наименования спровоцировал бурное обсуждение в экспертном сообществе. К примеру, историки подробно разобрали культурные и семантические истоки слова «раис», а ряд российских политологов дали оценку этому шагу в разрезе своей специальности.

«Госсовет Татарстана поддержал сохранение должности “президент” для Рустама Минниханова до окончания его срока, а это 2025 год. А дальше предлагают называть новую должность раисом Республики Татарстан, что имеет и исламские коннотации, но это не главное. <…> Этот кейс нужно рассматривать с точки зрения балансировки отношений между Центром и регионами, которая неминуема в долгосрочной перспективе. Ну а называя этот кейс рецидивом “парада суверенитетов” или попыткой его реинкарнации, можно лишь усугубить проблемы и умножить противоречия», – высказался политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко.

Позитивную оценку прошедшему сегодня заседанию Госсовета РТ дало федеральное издание «Взгляд» в статье «Эксперты: Кремль и Татарстан нашли идеальный компромисс по «президентскому вопросу». Ресурс привел мнения политологов, поддержавших решение Татарстана.

«Раис – традиционный титул, который существует у целого ряда народов, придерживающихся мусульманских традиций. И формально Татарстан выполнил требование Президента России Владимира Путина по унификации названия глав регионов. Мы видим хороший пример достижения компромисса между Кремлем и Татарстаном», – заявил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов отметил, что «с учетом всех обстоятельств это удачный компромисс, в рамках которого исполняется законодательство России, но при этом и Татарстан остается на своих позициях».

Выбор нового наименования спровоцировал бурное обсуждение в экспертном сообществе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Найти общий язык с федеральным центром

Тема активно обсуждалась и в анонимных политических телеграм-каналах. Один из самых популярных ресурсов BRIEF подчеркнул особый статус Татарстана, сославшись на озвученное ранее мнение публициста Анатолия Несмеяна: «Раис в тюркском языке – это «главный». <…> Формально требование Центра будет удовлетворено, фактически особый статус татарстанского руководства остается, выделяя его среди всех прочих регионов».

Другой телеграм-канал «Кремлевская прачка» разместил репост публикации «Футляр для Курая»: «Татарстан – это такой маленький кусочек России, который всегда был, есть и будет в составе нашей великой страны. И то, что тут живут татары, которые чуть успешнее, проворнее и деловитее всех, у кого-то, может, вызывает зависть».

В общей палитре мнений можно было встретить и совсем одиозных авторов, которые обвиняли республиканские власти в «татарской хитрости» и якобы желании обойти федеральное законодательство. В содержании этих публикаций явно читалось намеренное обострение и разжигание конфликта, что довольно нелепо, учитывая озвученную сегодня на заседании Госсовета РТ позицию руководства Татарстана по этому вопросу.

«Настроение, которое есть у депутатов, – это нормально. Если бы мы равнодушно отнеслись, это было бы очень плохо. То, что вы переживаете, доносите позывы от ваших избирателей, это нормально. Но вы должны понимать следующее. Татарстан – один из столбовых регионов нашей страны: по экономике, социально-экономическому развитию, по всему. Сегодня мы во всех проектах федеральных участвуем, сложились прекрасные отношения с руководством страны, с Правительством, наши коллеги работают в Правительстве России, и это дорогого стоит. Если ругаться с федеральным центром, где будет больше пользы? Для нас главное – обеспечить качество жизни наших людей. Татарстан сегодня – одна из благополучных территорий, и мы это должны сохранить. Если взять только инфраструктурные задачи, которые мы сегодня решаем, то их общая сумма – около 500 млрд рублей», – заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Однозначную позицию высказал и Первый Президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Ситуация непростая, нам сейчас очень важно единство. Мы всегда были за это и одновременно стремились сохранить лицо республики. Эти факторы, они учитываются. <…> Мы должны найти общий язык с федеральным центром, если в этой форме парламент согласится с таким подходом», – резюмировал Шаймиев.