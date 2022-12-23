Раис: от первых лиц Татарской АССР до Эрдогана и Ататюрка

Депутаты Госсовета РТ приняли новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан». Соответствующий законопроект рассмотрен сегодня на 39-м заседании парламента республики. В том, какое значение несет в себе слово «раис», разбирался «Татар-Информ».

Председатель Совнаркома ТАССР Кашшаф Мухтаров официально назывался раисом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

История «раиса»

Директор института истории им. Марджани Радик Салихов в беседе с корреспондентом «Татар-информ» рассказал, что наименование «раис» носили первые президенты Татарской республики.

«Один из создателей советского Татарстана и первый председатель Совнаркома республики Сахиб-Гирей Саид-Галиев именовался как Председатель (раис) Республики Татарстан. Преемник Саидгалиева на посту Председателя Совнаркома ТАССР Кашшаф Мухтаров официально назывался раисом», - заявил Салихов.

Он также пояснил, что слово «раис» - арабского происхождения. Благодаря многовековому взаимодействию татарской и арабской культуры оно является естественной и неотъемлемой частью национального терминологического аппарата. В татарском языке данная лексема функционирует в разных значениях, таких как президент, глава (государства), председатель.

«Раис – это больше не «глава», а «председатель». В широком смысле - «возглавляющий». Помимо «раиса» озвучивались и другие предложения, и, на мой взгляд, этот вариант наиболее универсальный, более удачный», - высказался ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.

Рафик Мухаметшин считает этот вариант наиболее универсальным и более удачным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается истории термина «раис», то уже в XIX выдающийся историк, богослов и мыслитель Шигабутдин Марджани использовал его как обозначение руководителей татарской самоуправляемой общины (городовых Ратуш).

“Марджани, говоря о становлении системы самоуправления татарского народа в составе Российской империи, в своем знаменитом труде “Источники по истории Казани и Булгара”, перечислял всех известных раисов (руководителей)», - рассказывает Радик Салихов.

Затем это понятие шире входит в среду интеллектуалов. В эти же годы писатель и общественный деятель Фатих Амирхан в своих статьях, размышляя об отличиях монархического и республиканского устройства, также именовал руководителя республики словом раис. Об использовании его в качестве термина для обозначения руководителей ТАССР мы уже говорили выше.

Радик Салихов пояснил, что слово «раис» – арабского происхождения. В татарском лексема функционирует в разных значениях, таких как президент, глава (государства), председатель Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Таким образом слово «раис» достаточно логично с исторической точки зрения. Оно также понятно и для иностранных партнеров республики, и если говорить в контексте международной деятельности Рустама Минниханова, возглавляющего группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», это слово очень хорошо понятно арабскому миру», - резюмирует Салихов.

От арабского и татарского к древнееврейскому

Изменение наименования должности президента Республики Татарстан на «раис Республики Татарстана» «Татар-Информу» прокомментировал доктор исторических наук, директор института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

Аликбер Аликберов: «Раис» – это в буквальном смысле начальник или глава. В этом смысле слово в наибольшей степени подходит к наименованию главы региона» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Слово «раис» очень активно использовалось в средневековом Дербенте. В этом регионе оно имеет большое значение. Было слово «заим» (правитель), «малик» (царь). Много было слов, обозначающих правителя, и «раис» было самым нейтральным и понятным из них. «Раис» – это в буквальном смысле начальник или глава. В этом смысле слово в наибольшей степени подходит к наименованию главы региона, потому что это перевод слова «глава» на татарский язык. По-другому вы никак не переведёте должность главы республики», - высказался эксперт.

Он также напомнил о существовании названия Раис ар-Руаса, что буквально переводится как «глава глав». Раис – наиболее нейтральное слово, и оно обозначает первого руководителя в регионе. В России подобных руководителей называли «голова». На арабском это слово будет звучать как «раас».

«Слово «раис», которое образуется от «раас» обозначает главу как руководителя. То есть тот семантический ряд, которой есть в арабском языке он полностью соответствует правилам русского языка. Кстати, если мы обратимся к древнееврейскому, то мы также увидим слово «раас», которое используется в значении главный или верховный. На мой взгляд, выбор слова «раис» является очень удачным и, что самое главное, адекватным и семантически очень точным. Главное, не происходит создание новых слов или терминов. Вы просто берёте и переводите, что уже есть», - заключил эксперт.

Мустафа Кемаль Ататюрк также носил должность cumhur-i reis Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От Ататюрка и Эрдогана до османского канцлера

Отметим, что термин «раис» активно использовался в Турции. Так, основатель Турецкой Республики и ее первый президент Мустафа Кемаль Ататюрк также носил должность cumhur-i reis. Да и нынешний глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган не чурается этого термина. Однопартийцы и сторонники уважительно называют его «Реис».

Помимо этого, термин «раис» в Османской империи применялся по отношению к флотоводцам, капитанам. К примеру, составитель одной из самых известных карт XVI века - Пири-реис. Помимо этого, у османов должность канцлера звучала как «раис’ул-куттаб».

«Рәис» - арабское слово в смысле глава, руководитель, председатель - имеет историческую основу в татарской истории. Встречаются прецеденты его использования именно в этом смысле, особенно с 1920-х годов, в разных сферах. В целом, я поддерживаю это наименование. По смыслу и исторически все верно и оправдано», - задается вопросом директор Института татарской энциклопедии Искандер Гилязов.

Искандер Гилязов: uВ целом, я поддерживаю это наименование. По смыслу и исторически все верно и оправдано» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Слово «раис» имеет более глубокую историю, чем европейское слово президент»

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов также прокомментировал изменение наименования должности президента РТ на «раис Республики Татарстана».

«В арабском мире слово «раис» является синонимом президента. Фактически это однозначные слова, и между ними нет никакой разницы. Слово исторически имеет арабское происхождение. Это слово не нововведение, и оно не появилось одновременно с введением института президентства в арабском мире. Раис – это определённое должностное лицо. Это слово имеет более глубокую историю, чем европейское слово президент. Слово президент используют не только для наименования главы государства, но и главы компании. Термин Раис аналогичен термину президент, потому что подразумевает под собой также наименование высшего должностного лица в государстве или главу предприятия», - рассказал «Татар-информу» эксперт.

Марк Шишкин: «Термин «раис» отражает внутрироссийский политический тренд на дистанцирование от Запада и построение многополярного мира» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Миссия татар - быть посредниками в исламском мире»

«Термин «раис» прекрасно отражает историческую миссию татар в России: быть посредниками в исламском мире. Да, в России это пока звучит несколько экзотично, но когда раис Татарстана приедет в Каир, Тегеран и Эр-Рияд, там всё поймут правильно. Термин «раис» отражает внутрироссийский политический тренд на дистанцирование от Запада и построение многополярного мира. И ещё, очень важно, что с этим термином республике удалось избежать фольклоризации важнейшей государственной должности. Татарстан не стал выбирать между безликим «главой» и неким «туземным» наименованием, а предложил свой, довольно солидный, вариант», - считает историк и публицист Марк Шишкин.

По мнению Шишкина, за термином «президент» в Татарстане стоит большая история, пусть это и не хотят понимать в высоких московских кабинетах, видя здесь лишь амбиции.

«Термин «президент» в нашем контексте — это надежды на сохранение и обновление Советского Союза, где у Татарстана был бы статус союзной республики, это и большая работа над созданием своей модели федерализма и этнического баланса. Заменить этот термин можно было только чем-то равноценным, с большой историей», - считает историк-краевед.

Лина Саримова, Влад Безменов

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»