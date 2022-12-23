«Нам очень важно единство»: депутаты утвердили название должности лидера Татарстана

Депутаты Госсовета РТ приняли закон о поправках в Конституцию Татарстана, который изменил название высшего должностного лица республики. Вместо слова «Президент» в основном законе будет указано «Глава – Раис». Вместе с тем закон указывает, что текущий срок полномочий Рустам Минниханов должен доработать в должности Президента РТ.

Государственный Совет принял законопроект, предусматривающий внесение изменений в Конституцию Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Позволяет сохранить исторические, национальные культурные особенности Татарстана»

Вопрос о внесении изменений в Конституцию Татарстана был рассмотрен депутатами первым. Документ представил глава Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Он напомнил, что вопрос о внесении изменений в Конституцию РТ ранее вызвал дискуссию на заседании профильного парламентского комитета.

«Представленный закон внесен Президиумом Госсовет РТ в связи с тем, что по результатам вчерашней бурной дискуссии на нашем комитете рабочей группе было предложено отозвать свой законопроект», – сказал он.

Хабибуллин пояснил, что тем не менее Президиум Госсовета РТ вправе вносить законопроекты по изменению Конституции Татарстана. «Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет “Глава – Раис Республики Татарстан”. Помимо полного наименования предполагается возможность использования и сокращенного варианта – “Раис Республики Татарстан”», – озвучил Хабибуллин суть законопроекта.

Он подчеркнул, что такой подход позволяет сохранить исторические, национальные, культурные особенности Татарстана. Хабибуллин уточнил, что предложенные наименования будут действовать только для вновь избранного руководителя республики.

Альберт Хабибуллин напомнил, что вопрос о внесении изменений в Конституцию РТ ранее вызвал дискуссию на заседании профильного парламентского комитета Фото: president.tatarstan.ru

«Давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий Президент нашей республики Рустам Минниханов избирался в качестве Президента. Наши граждане – избиратели голосовали за него как за кандидата в Президенты РТ. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан», – пояснил руководитель комитета.

«То, что вы переживаете, доносите позывы от ваших избирателей, это нормально»

Доклад Хабибуллина вызвал бурное обсуждение среди депутатов. Один за другим выступили депутаты Шакир Ягудин, Николай Рыбушкин, Хафиз Миргалимов, Ильшат Аминов и другие. Большинство выступавших высказались против принятия законопроекта, но тут слово взял руководитель республики и озвучил свою позицию по данному вопросу. Рустам Минниханов погасил все вопросы, апеллируя к сплоченности страны вокруг Президента России и федерального центра во имя победы в специальной военной операции.

Большинство выступавших высказалось против принятия законопроекта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тема, которую мы обсуждаем, она болезненная, не простая. Но мы все равно должны двигаться вперед, принимать решение», – сказал Минниханов. Он отметил, что прекрасно понимает переживания депутатского корпуса и республика сделала много шагов, чтобы сохранить наименование высшего должностного лица.

«Когда мы начали понимать, что это уже не получится, мы стали искать другие пути. К сожалению, наверное, и моих усилий было недостаточно, и наших депутатов. Мы, конечно, не смогли отстоять, чтобы это было наше право — как называть. То есть у нас есть глава, губернатор, мэр… Здесь, конечно, не получилось, но вторая часть позволяет нам назвать руководителя республики… Я думаю, что наше право — дальше идти не каким-то протестным путем, а законодательно эту позицию отстаивать. Я думаю, что двери там до конца не закрыты и в этом направлении мы будем двигаться. Я понимаю, что у нас разные мнения, но нам необходимо принять решение. Так сложилось не специально. Мы дальше уже не можем двигаться, мы должны принять решение, как будет называться руководитель республики», — подчеркнул Минниханов.

По его словам, предложенная в законе конструкция, возможно, не идеальная, но она позволяет двигаться вперед.

«Настроение, которое есть у депутатов, – это нормально. Если бы мы равнодушно отнеслись, это было бы очень плохо. То, что вы переживаете, доносите позывы от ваших избирателей, это нормально. Но вы должны понимать следующее. Татарстан — один из столбовых регионов нашей страны: по экономике, социально-экономическому развитию, по всему. Сегодня мы во всех проектах федеральных участвуем, сложились прекрасные отношения с руководством страны, с Правительством, наши коллеги работают в Правительстве России, и это дорогого стоит. Если ругаться с федеральным центром, где будет больше пользы? Для нас главное – обеспечить качество жизни наших людей. Татарстан сегодня – одна из благополучных территорий, и мы это должны сохранить. Если взять только инфраструктурные задачи, которые мы сегодня решаем, то их общая сумма – около 500 млрд рублей», – обратил внимание Президент РТ.

Рустам Минниханов погасил все вопросы, апеллируя к сплоченности страны вокруг Президента России и федерального центра во имя победы в специальной военной операции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов напомнил, что предприятия Татарстан получают федеральную поддержку и конструктивный диалог для республики с федеральным центром очень важен. Но есть еще один момент, который очень важно учитывать.

«Идет специальная военная операция. Вы видите, как мировое сообщество хочет расколоть Россию. Мы обсуждаем свой вопрос, как называть должность, а люди это будут воспринимать так: „Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьется“. Вот этого допустить нельзя. Страна сегодня борется со всем Западом. Это не только Украина и Россия, здесь интересы других территорий, людей», — подчеркнул Президент РТ.

Он попросил депутатов поддержать законопроект. «Я никогда не вмешивался, никогда не просил. Но сегодня это и доверие ко мне. Если мы эти поправки не примем, будет очень неприятно в целом», – выразил мнение руководитель республики.

«В части названия вопрос был болезненным всегда, это каждый из нас знает»

Вслед за Президентом РТ выступил и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он напомнил, что законодатели на федеральном уровне неоднократно предлагали запретить руководителям регионов именоваться президентами, законодательные инициативы об этом вносились в Госдуму РФ. Татарстан около пяти лет отстаивал право самостоятельно определять наименование высшего должностного лица республики, но сегодня ситуация требует иных решений.

«Ситуация непростая, нам сейчас очень важно единство. Мы всегда были за это и одновременно стремились сохранить лицо республики. Эти факторы, они учитываются. Вот я ознакомился с предложением: “Глава – Раис Республики Татарстан является главой государства, высшим должностным лицом”. Это как вариант для Конституции Татарстана. Это было бы нормально. Потому что уровень республики остается. В части названия вопрос был болезненным всегда, это каждый из нас знает. Все пережили эти моменты», – сказал Шаймиев.

Минтимер Шаймиев напомнил, что Татарстан около пяти лет отстаивал право самостоятельно определять наименование высшего должностного лица республики, но сегодня ситуация требует иных решений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одновременно Государственный Советник Татарстана попросил депутатов обратить внимание на один важный момент.

«У нас есть Президент, избранный всенародно в Татарстане. И ему в любом случае нужно дать возможность доработать в должности Президента РТ. Это объяснимо, потому что он избран народом. Мы ведь сейчас не можем провести референдум в отношении этого вопроса. В этом особой необходимости нет. Мы должны найти общий язык с федеральным центром, если в этой форме парламент согласится с таким подходом», – подчеркнул Шаймиев.

Голосование по законопроекту проходило два этапа. Сначала поправки в Конституцию Татарстана приняли в первом чтении, а затем сразу во втором и в третьем.

«Мы всегда считаем себя частью России, республикой, которая лидирует во многих областях»

По словам председателя Общественной палаты Татарстана Зили Валеевой, наименование должности «Раис» — вполне татарское слово с историческим контекстом.

«Само слово “раис” вполне употреблялось именно в обозначении высшего должностного лица и в 19-м, и в начале 20-го века. Например, первый председатель Совнаркома ТАССР Сахиб-Гарей Саид-Галиев назывался раисом, его преемник — тоже. Так что это вполне татарское слово. И то, что оно закрепляется в Конституции РТ, думаю, это решение снимает возникшие вопросы в сегодняшних условиях», — пояснила Валеева.

Зиля Валеева считает, что наименование должности «раис» — вполне татарское слово с историческим контекстом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По ее словам, суть авторитета руководителя республики исходит не от формального названия его должности, а из его реальных дел на благо многонационального народа Татарстана.

«Это, прежде всего, обеспечивается личностями двух наших руководителей [Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева], их огромной работой в масштабах России и даже на международном уровне. Можно просто посмотреть на список визитов Рустама Нургалиевича в этом году, когда все двери были закрыты, его международные визиты были посвящены поискам партнеров — и для Татарстана, и для России в целом», — резюмировала Валеева.

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова также считает, что переименование должности Президента Татарстана в Раиса — мудрое и компромиссное решение.

«Я хотела бы поддержать сегодняшнее решение. В сегодняшней непростой для России обстановке оно является самым мудрым. Мы всегда считаем себя частью России, республикой, которая лидирует во многих областях, в том числе при поддержке федеральных органов власти. При этом нужно считаться с тем, что действующий Президент РТ был избран на всенародном голосовании. Думаю, что это понимают и федеральные коллеги, поэтому норма о том, что обновленное наименование должности руководителя республики начнет действовать после следующих выборов, тоже правильное решение», — объяснила Ларионова.

Она добавила, что проводить отдельный референдум для ускорения процедуры переименования должности Президента Татарстана в сегодняшних непростых условиях было бы неуместно.

«Татарстан всегда выступал за наше единство, решение общих для всей страны задач и вопросов», — заключила Татьяна Ларионова.

Татьяна Ларионова: «Я хотела бы поддержать сегодняшнее решение. В сегодняшней непростой для России обстановке оно является самым мудрым» Фото: president.tatarstan.ru

Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в РТ Ринат Фазылов считает, что решение депутатов Татарстана демонстрирует принцип единства публичной власти.

«В современной общественно-политической ситуации во время проведения специальной военной операции становится очень важным и актуальным принцип единства публичной власти. Руководство Татарстана это понимает», – сказал он.

Спикер отметил, что изменения в наименовании высшего должностного лица республики показывают, что Татарстан живет и работает в едином федеральном поле.

«Наша республика по социально-экономическим показателям, безусловно, является регионом-лидером. Авторитет руководителя региона Рустама Минниханова как высшего должностного лица республики ни у кого не вызывает никаких сомнений», – подчеркнул Фазылов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru