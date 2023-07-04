Социальные координаторы – это совершенно новая и уникальная профессия. Таким мнением в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову поделилась руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Она отметила, что направление работы фонда, а именно оказание персональной адресной поддержки ветеранам специальной военной операции и семьям погибших, – совершенно новое для нашей страны. «Таких структур в нашей стране не существовало никогда. Сколько бы войн мы ни переживали, в России не создавались специальные государственные фонды для оказания помощи ветеранам: ни после Великой Отечественной войны, ни после афганской и чеченских кампаний. Поэтому все приходится делать впервые», – рассказывает Удачина.

«Социальные координаторы – это совершенно новая и уникальная профессия. Она совершенно особенная. Открытию фонда предшествовала очень серьезная подготовительная работа, в том числе по подбору кандидатов в социальные координаторы», – продолжает руководитель фонда.

Она пояснила, что к социальным координаторам есть определенные квалификационные требования: по образованию, опыту работы с людьми, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, социальные координаторы прошли дополнительное профессиональной обучение на базе Казанского федерального университета по программе РАНХиГС и процедуру эмоционально-психологического тестирования.

«Это люди, которые должны уметь сопереживать, справляться со стрессовыми ситуациями и при этом оказывать реальную помощь», – резюмировала Удачина.

По ее данным, с 1 июня в Татарстане начали работу 39 социальных координаторов, 6 из них – в Казани, остальные в 17 муниципальных образованиях республики. До конца года такие специалисты должны быть подготовлены для каждого муниципалитета республики.

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. Фонд начал работу по всей территории России с 1 июня. Его филиалы созданы во всех субъектах РФ. На фонд возложены задачи по оказанию персональной адресной поддержки ветеранов специальной военной операции и семей погибших.

На сегодня, по словам Удачиной, в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» обратились более 280 человек.

Подробнее о новом для страны направлении работы и новой уникальной профессии социальные координаторы, решении проблем ветеранов и участников СВО читайте в материале «Татар-информа» Гузель Удачина, фонд «Защитники Отечества»: «Дело, которым мы заняты, совершенно новое».