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Гузель Удачина, фонд «Защитники Отечества»: «Дело, которым мы заняты, совершенно новое»
О новом для страны направлении работы и новой уникальной профессии, решении проблем ветеранов и участников СВО рассказала руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.
«Мы не ждем, пока они придут к нам сами»
Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане недавно начал свою работу. Каковы его задачи, что уже удалось сделать?
Вы знаете, что государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» учрежден Указом Президента РФ от 3 апреля 2023 года. Фонд начал свою работу по всей территории России с 1 июня. Его филиалы созданы во всех субъектах РФ. На фонд возложены очень серьезные задачи по оказанию персональной адресной поддержки ветеранов специальной военной операции и семей погибших.
Основная категория граждан, с которыми работает фонд: ветераны СВО, возвращающиеся к мирной жизни. Наша задача – оказать им всестороннюю помощь и поддержку в решении абсолютно любых вопросов. Вторая социально значимая для нас категория граждан – семьи погибших военнослужащих, выполнявших свой долг в зоне СВО.
В настоящий момент СВО продолжается, и к нам в основном приходят действующие участники военной операции и семьи участников. То есть те ребята, которые приезжают домой в отпуска. У них и у их семей возникают определенные вопросы, проблемы, и мы им тоже не отказываем в помощи. Только формат работы с ними несколько отличается. Если ветеранам и семьям погибших участников СВО оказывается персонифицированное, адресное сопровождение и помощь по всем вопросам, с которыми они сталкиваются в жизни, то с действующими участниками и семьями действующих участников мы работаем в заявительном порядке – они обращаются к нам с конкретной проблемой, и мы помогаем решить именно эту проблему.
С основными категориями у нас практикуется несколько иной, проактивный порядок работы. Мы не ждем, пока они придут к нам сами. Фонд находит их, и социальный координатор звонит им, представляется, сообщает свои контактные данные, телефон и так далее и предлагает помощь. За каждым человеком или семьей закрепляется персональный социальный координатор, к которому они могут обратиться по любым вопросам.
«В основу работы положено несколько достаточно уникальных принципов»
Расскажите о механизме работы фонда: как ведется прием граждан и решение вопросов?
В основу работы фонда положены несколько достаточно уникальных принципов. Первый, о котором я уже рассказала выше, – это проактивный формат работы, когда мы сами идем к человеку, а не ждем инициативы с его стороны.
Следующий принцип – это работа «одного окна». Человек, пришедший к нам за решением одной проблемы, имеет возможность решить и другие существующие у него вопросы. Поэтому на территории офиса филиала на постоянной основе работают сотрудники различных министерств, ведомств, служб, оказывающих различного рода услуги населению в целом. Среди них – социальные службы, работающие в системе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, службы занятости, которые сегодня очень востребованы со стороны ребят, возвращающихся из зоны СВО. Службы занятости помогают с профессиональным переобучением, трудоустройством. Здесь же работает сотрудник центра материальных выплат. Социальный координатор сопровождает гражданина и тут же, в нашем офисе, решает эти проблемы, если вдруг по какой-то причине возникли проблемы с выплатами предусмотренных законодательством материальных компенсаций. Представлены отделения соцзащиты, Социальный фонд. На территории филиала обеспечена возможность получения услуг МФЦ.
Также очень востребовано юридическое сопровождение при решении возникших проблем.
«Им нужно помочь по-новому выстраивать коммуникации внутри семьи, с обществом»
С какими вопросами чаще всего обращаются?
На сегодняшний день в филиал Фонда по Татарстану обратилось около 280 человек. Эта цифра включает граждан, пришедших к нам как в Казани, так и в муниципалитетах республики. Среди основных вопросов, интересующих граждан, – выяснение порядка получения и собственно само получение статуса ветерана боевых действий. Мы помогаем людям в этих вопросах, консультируем и разъясняем все правила.
Кроме того, есть обращения, связанные с вопросами оказания медицинской помощи как для ветеранов боевых действий, так и для ребят, находящихся в республике в отпусках. При этом мы не просто направляем их в медучреждения, а сами связываемся с теми поликлиниками и стационарами, куда, по нашему мнению, участник СВО или члены его семьи должны пойти. После достижения договоренности мы направляем обратившихся в то или иное конкретное медучреждение, где их уже ждут.
Кроме того, к нам обращаются для разъяснения мер социальной поддержки, предусмотренных для ветеранов, участников СВО и членов их семей. Мы разъясняем все эти вопросы, выясняем конкретные обстоятельства, из-за которых у обратившихся к нам возникла та или иная проблема.
Нужно сказать, что на базе фонда для участников и ветеранов СВО создана возможность получения психологической, психолого-медицинской помощи. Это очень важная и востребованная услуга. Ребята, возвращающиеся из зоны СВО, очень часто возвращаются другими людьми. Им нужно помочь по-новому выстраивать коммуникации внутри семьи, с обществом. К специалистам, работающим в нашем филиале, обращаются матери военнослужащих, вдовы, жены участников СВО. В настоящее время Минздрав РТ развивает сеть по оказанию медико-психологической помощи по всей территории Республики Татарстан. Наши социальные координаторы, работающие в муниципалитетах республики, имеют контакты с психологами в соответствующих муниципалитетах. Таким образом, эта услуга должна стать доступной для жителей всех городов и районов республики.
«Социальные координаторы – это совершенно новая и уникальная профессия»
Какие проблемы и сложности возникают на первом этапе работы фонда?
Дело, которым мы занимаемся, совершенно новое. Таких структур в нашей стране не существовало никогда. Сколько бы войн мы ни переживали, в России не создавались специальные государственные фонды для оказания помощи ветеранам: ни после Великой Отечественной войны, ни после афганской и чеченских кампаний. Поэтому все приходится делать впервые. Естественно, мы, сотрудники фонда и социальные координаторы, были подготовлены к этой работе. Социальные координаторы – это совершенно новая и уникальная профессия. Она совершенно особенная. Открытию фонда предшествовала очень серьезная подготовительная работа, в том числе по подбору кандидатов в социальные координаторы. Этим занимались субъекты Федерации. К социальным координаторам есть определенные квалификационные требования: по образованию, опыту работы с людьми, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. Социальные координаторы прошли дополнительное профессиональной обучение на базе Казанского федерального университета по программе РАНХиГС.
Кроме того, социальные координаторы прошли процедуру эмоционально-психологического тестирования. Это люди, которые должны уметь сопереживать, справляться со стрессовыми ситуациями и при этом оказывать реальную помощь.
Всего с 1 июня в Татарстане начали работу 39 социальных координаторов, 6 из них – в Казани, остальные в 17 муниципальных образованиях республики. Перед нами стоит задача до конца года подготовить таких специалистов для каждого муниципалитета республики.
В отношении принципа «одного окна», о котором я уже говорила выше, у нас есть полное взаимопонимание со всеми нашими партнерами, коллегами. Заключаются соглашения о взаимодействии, к примеру, с Государственным юридическим бюро, на базе нашего филиала уже работают его юристы.
Тесное взаимодействие выстроено с военным комиссариатом республики. Немало вопросов, по которым к нам обращаются заявители, касаются компетенции Минобороны РФ. Поэтому представитель военного комиссариата консультирует людей по возникающим проблемам в стенах филиала.
Подписано соглашение о взаимодействии с Нотариальной палатой, готовится соглашение о сотрудничестве с адвокатской палатой, с другими ведомствами, представители которых работают на территории филиала.
Мы постоянно форматируем, усовершенствуем нашу работу и принимаем гибкие решения, следуя за потребностями человека.
Расскажите о каком-то конкретном примере решения проблемы, об истории какого-то человека, обратившегося к вам.
Одна из последних ситуаций, которая буквально на днях благополучно разрешилась, заключалась в том, что к нам обратился молодой человек. На сегодняшний день он демобилизован из рядов Вооруженных Сил РФ и проходит процесс оформления статуса ветерана боевых действий. Восемь месяцев назад он прошел лечение в военном госпитале им. Бурденко в Москве. Через некоторое время ему было показано проведение повторной операции, но к этому времени он уже потерял статус военнослужащего и не мог госпитализироваться в военный госпиталь. Однако операцию нужно было проводить именно там, в госпитале им. Бурденко. С нашей стороны было обращение в госпиталь, поддержанное Минздравом РТ. И данный молодой человек получил приглашение в это медучреждение для получения необходимого лечения.
«По выплатам каких-либо проблем мы не фиксируем, жалоб и обращений нет»
Какие льготы предусмотрены для ветеранов и членов семей участников СВО?
Их перечень достаточно емкий. Любой человек, который приходит к нам, может ознакомиться с этим списком. Если у него возникают какие-то сомнения, вопросы, мы ему разъясняем все нюансы. Существуют федеральные выплаты, выплаты, осуществляемые Республикой Татарстан.
Основные выплаты – те ежемесячные выплаты, которые получают ветераны боевых действий, инвалиды, члены семей погибших участников СВО. По данным выплатам каких-либо проблем мы не фиксируем, жалоб и обращений нет. Существует и ряд налоговых льгот: освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога и так далее. Осуществляются компенсации 50% оплаты жилья и взноса на капитальный ремонт.
Как организована координация работы с федеральным фондом?
Государственный фонд «Защитники Отечества» – это единый организм, очень сплоченная и четко работающая команда. Во всех филиалах фонда существуют единые подходы к деятельности. Мы активно взаимодействуем с коллегами по всей территории Российской Федерации, находимся на постоянной связи с руководством. То есть координируемся и по вертикали, и по горизонтали. У всех есть понимание важности задач и ответственности за осуществляемую работу.
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