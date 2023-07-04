Гузель Удачина, фонд «Защитники Отечества»: «Дело, которым мы заняты, совершенно новое»

Гузель Удачина: «Основная категория граждан, с которыми работает фонд, – ветераны СВО, возвращающиеся к мирной жизни»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы не ждем, пока они придут к нам сами»

Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане недавно начал свою работу. Каковы его задачи, что уже удалось сделать?

Вы знаете, что государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» учрежден Указом Президента РФ от 3 апреля 2023 года. Фонд начал свою работу по всей территории России с 1 июня. Его филиалы созданы во всех субъектах РФ. На фонд возложены очень серьезные задачи по оказанию персональной адресной поддержки ветеранов специальной военной операции и семей погибших.

Основная категория граждан, с которыми работает фонд: ветераны СВО, возвращающиеся к мирной жизни. Наша задача – оказать им всестороннюю помощь и поддержку в решении абсолютно любых вопросов. Вторая социально значимая для нас категория граждан – семьи погибших военнослужащих, выполнявших свой долг в зоне СВО.

«Фонд начал свою работу по всей территории России с 1 июня» Фото: rais.tatarstan.ru

В настоящий момент СВО продолжается, и к нам в основном приходят действующие участники военной операции и семьи участников. То есть те ребята, которые приезжают домой в отпуска. У них и у их семей возникают определенные вопросы, проблемы, и мы им тоже не отказываем в помощи. Только формат работы с ними несколько отличается. Если ветеранам и семьям погибших участников СВО оказывается персонифицированное, адресное сопровождение и помощь по всем вопросам, с которыми они сталкиваются в жизни, то с действующими участниками и семьями действующих участников мы работаем в заявительном порядке – они обращаются к нам с конкретной проблемой, и мы помогаем решить именно эту проблему.

С основными категориями у нас практикуется несколько иной, проактивный порядок работы. Мы не ждем, пока они придут к нам сами. Фонд находит их, и социальный координатор звонит им, представляется, сообщает свои контактные данные, телефон и так далее и предлагает помощь. За каждым человеком или семьей закрепляется персональный социальный координатор, к которому они могут обратиться по любым вопросам.



«В основу работы положено несколько достаточно уникальных принципов»

Расскажите о механизме работы фонда: как ведется прием граждан и решение вопросов?

В основу работы фонда положены несколько достаточно уникальных принципов. Первый, о котором я уже рассказала выше, – это проактивный формат работы, когда мы сами идем к человеку, а не ждем инициативы с его стороны.

Следующий принцип – это работа «одного окна». Человек, пришедший к нам за решением одной проблемы, имеет возможность решить и другие существующие у него вопросы. Поэтому на территории офиса филиала на постоянной основе работают сотрудники различных министерств, ведомств, служб, оказывающих различного рода услуги населению в целом. Среди них – социальные службы, работающие в системе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, службы занятости, которые сегодня очень востребованы со стороны ребят, возвращающихся из зоны СВО. Службы занятости помогают с профессиональным переобучением, трудоустройством. Здесь же работает сотрудник центра материальных выплат. Социальный координатор сопровождает гражданина и тут же, в нашем офисе, решает эти проблемы, если вдруг по какой-то причине возникли проблемы с выплатами предусмотренных законодательством материальных компенсаций. Представлены отделения соцзащиты, Социальный фонд. На территории филиала обеспечена возможность получения услуг МФЦ.

Также очень востребовано юридическое сопровождение при решении возникших проблем.

«Человек, пришедший к нам за решением одной проблемы, имеет возможность решить и другие существующие у него вопросы» Фото: rais.tatarstan.ru

«Им нужно помочь по-новому выстраивать коммуникации внутри семьи, с обществом»

С какими вопросами чаще всего обращаются?

На сегодняшний день в филиал Фонда по Татарстану обратилось около 280 человек. Эта цифра включает граждан, пришедших к нам как в Казани, так и в муниципалитетах республики. Среди основных вопросов, интересующих граждан, – выяснение порядка получения и собственно само получение статуса ветерана боевых действий. Мы помогаем людям в этих вопросах, консультируем и разъясняем все правила.

Кроме того, есть обращения, связанные с вопросами оказания медицинской помощи как для ветеранов боевых действий, так и для ребят, находящихся в республике в отпусках. При этом мы не просто направляем их в медучреждения, а сами связываемся с теми поликлиниками и стационарами, куда, по нашему мнению, участник СВО или члены его семьи должны пойти. После достижения договоренности мы направляем обратившихся в то или иное конкретное медучреждение, где их уже ждут.

Кроме того, к нам обращаются для разъяснения мер социальной поддержки, предусмотренных для ветеранов, участников СВО и членов их семей. Мы разъясняем все эти вопросы, выясняем конкретные обстоятельства, из-за которых у обратившихся к нам возникла та или иная проблема.

Нужно сказать, что на базе фонда для участников и ветеранов СВО создана возможность получения психологической, психолого-медицинской помощи. Это очень важная и востребованная услуга. Ребята, возвращающиеся из зоны СВО, очень часто возвращаются другими людьми. Им нужно помочь по-новому выстраивать коммуникации внутри семьи, с обществом. К специалистам, работающим в нашем филиале, обращаются матери военнослужащих, вдовы, жены участников СВО. В настоящее время Минздрав РТ развивает сеть по оказанию медико-психологической помощи по всей территории Республики Татарстан. Наши социальные координаторы, работающие в муниципалитетах республики, имеют контакты с психологами в соответствующих муниципалитетах. Таким образом, эта услуга должна стать доступной для жителей всех городов и районов республики.

«Всего с 1 июня в Татарстане начали работу 39 социальных координаторов, 6 из них – в Казани, остальные в 17 муниципальных образованиях республики» Фото: rais.tatarstan.ru

«Социальные координаторы – это совершенно новая и уникальная профессия»

Какие проблемы и сложности возникают на первом этапе работы фонда?

Дело, которым мы занимаемся, совершенно новое. Таких структур в нашей стране не существовало никогда. Сколько бы войн мы ни переживали, в России не создавались специальные государственные фонды для оказания помощи ветеранам: ни после Великой Отечественной войны, ни после афганской и чеченских кампаний. Поэтому все приходится делать впервые. Естественно, мы, сотрудники фонда и социальные координаторы, были подготовлены к этой работе. Социальные координаторы – это совершенно новая и уникальная профессия. Она совершенно особенная. Открытию фонда предшествовала очень серьезная подготовительная работа, в том числе по подбору кандидатов в социальные координаторы. Этим занимались субъекты Федерации. К социальным координаторам есть определенные квалификационные требования: по образованию, опыту работы с людьми, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. Социальные координаторы прошли дополнительное профессиональной обучение на базе Казанского федерального университета по программе РАНХиГС.

Кроме того, социальные координаторы прошли процедуру эмоционально-психологического тестирования. Это люди, которые должны уметь сопереживать, справляться со стрессовыми ситуациями и при этом оказывать реальную помощь.

Всего с 1 июня в Татарстане начали работу 39 социальных координаторов, 6 из них – в Казани, остальные в 17 муниципальных образованиях республики. Перед нами стоит задача до конца года подготовить таких специалистов для каждого муниципалитета республики.

В отношении принципа «одного окна», о котором я уже говорила выше, у нас есть полное взаимопонимание со всеми нашими партнерами, коллегами. Заключаются соглашения о взаимодействии, к примеру, с Государственным юридическим бюро, на базе нашего филиала уже работают его юристы.

«Социальные координаторы прошли процедуру эмоционально-психологического тестирования. Это люди, которые должны уметь сопереживать, справляться со стрессовыми ситуациями» Фото: rais.tatarstan.ru

Тесное взаимодействие выстроено с военным комиссариатом республики. Немало вопросов, по которым к нам обращаются заявители, касаются компетенции Минобороны РФ. Поэтому представитель военного комиссариата консультирует людей по возникающим проблемам в стенах филиала.

Подписано соглашение о взаимодействии с Нотариальной палатой, готовится соглашение о сотрудничестве с адвокатской палатой, с другими ведомствами, представители которых работают на территории филиала.

Мы постоянно форматируем, усовершенствуем нашу работу и принимаем гибкие решения, следуя за потребностями человека.

Расскажите о каком-то конкретном примере решения проблемы, об истории какого-то человека, обратившегося к вам.

Одна из последних ситуаций, которая буквально на днях благополучно разрешилась, заключалась в том, что к нам обратился молодой человек. На сегодняшний день он демобилизован из рядов Вооруженных Сил РФ и проходит процесс оформления статуса ветерана боевых действий. Восемь месяцев назад он прошел лечение в военном госпитале им. Бурденко в Москве. Через некоторое время ему было показано проведение повторной операции, но к этому времени он уже потерял статус военнослужащего и не мог госпитализироваться в военный госпиталь. Однако операцию нужно было проводить именно там, в госпитале им. Бурденко. С нашей стороны было обращение в госпиталь, поддержанное Минздравом РТ. И данный молодой человек получил приглашение в это медучреждение для получения необходимого лечения.

«Тесное взаимодействие выстроено с военным комиссариатом республики. Немало вопросов, по которым к нам обращаются заявители, касаются компетенции Минобороны РФ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По выплатам каких-либо проблем мы не фиксируем, жалоб и обращений нет»

Какие льготы предусмотрены для ветеранов и членов семей участников СВО?

Их перечень достаточно емкий. Любой человек, который приходит к нам, может ознакомиться с этим списком. Если у него возникают какие-то сомнения, вопросы, мы ему разъясняем все нюансы. Существуют федеральные выплаты, выплаты, осуществляемые Республикой Татарстан.

Основные выплаты – те ежемесячные выплаты, которые получают ветераны боевых действий, инвалиды, члены семей погибших участников СВО. По данным выплатам каких-либо проблем мы не фиксируем, жалоб и обращений нет. Существует и ряд налоговых льгот: освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога и так далее. Осуществляются компенсации 50% оплаты жилья и взноса на капитальный ремонт.

Как организована координация работы с федеральным фондом?

Государственный фонд «Защитники Отечества» – это единый организм, очень сплоченная и четко работающая команда. Во всех филиалах фонда существуют единые подходы к деятельности. Мы активно взаимодействуем с коллегами по всей территории Российской Федерации, находимся на постоянной связи с руководством. То есть координируемся и по вертикали, и по горизонтали. У всех есть понимание важности задач и ответственности за осуществляемую работу.