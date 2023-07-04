Удачина: В филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане обратились более 280 человек

На сегодня в филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане обратились более 280 человек. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову заявила руководитель регионального филиала Гузель Удачина.

Удачина рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются в фонд и как выстроена его работа. «В основу работы фонда положены несколько достаточно уникальных принципов. Первый <…> – это проактивный формат работы, когда мы сами идем к человеку, а не ждем инициативы с его стороны», – сообщила она.

Удачина также добавила, что фонд работает с обращениями по принципу «одного окна». «Человек, пришедший к нам за решением одной проблемы, имеет возможность решить и другие существующие у него вопросы», – пояснила руководитель филиала.

Один из основных вопросов, с которым обращаются в фонд, – получение статуса ветерана боевых действий. Есть также обращения, связанные с получением медицинской помощи, разъяснением мер социальной поддержки.

Подробнее о новом для страны направлении работы и новой уникальной профессии социальные координаторы, решении проблем ветеранов и участников СВО читайте в материале «Татар-информа» Гузель Удачина, фонд «Защитники Отечества»: «Дело, которым мы заняты, совершенно новое».

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. Организация начала свою работу по всей территории России с 1 июня. Ее филиалы созданы во всех субъектах РФ. На фонд возложены задачи по оказанию персональной адресной поддержки ветеранов специальной военной операции и семей погибших.