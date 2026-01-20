Награждение победителей конкурса «Добрый Татарстан» в 2025 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Республике Татарстан учреждена премия Раиса РТ за вклад в развитие волонтерства «Добрый Татарстан». Соответствующий указ подписал сегодня руководитель региона Рустам Минниханов.

Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение добровольцев (волонтеров) Татарстана. Присуждать ее будут за выдающиеся результаты в добровольческой (волонтерской) деятельности.

Начиная с текущего года будут присуждаться две премии по 300 тыс. рублей каждая – гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства (группам граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства) и две премии по 500 тыс. рублей каждая – организациям.

«Решение об учреждении премии было озвучено Раисом республики Рустамом Миннихановым в послании Государственному Совету. Премия станет высшей формой признания заслуг добровольцев и организаций Республики Татарстан, продолжая традиции системной поддержки волонтерства в регионе. Это в целом окажет положительное влияние на достижение ключевых показателей эффективности, установленных на федеральном уровне, включая долю людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, и долю молодежи, участвующей в волонтерских проектах. Что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», – уверен министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

В свою очередь исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин заметил, что сегодня волонтерство – это не просто желание помочь, а мощная социальная сила, которая решает конкретные задачи в сфере образования, экологии, здравоохранения, культуры, помощи в чрезвычайных ситуациях и многих других.

«И чтобы эта сила действовала максимально эффективно, мы стремимся модернизировать наши подходы к работе, в том числе в части поощрения каждодневного труда волонтеров. И появление данного указа – это наша большая общая победа, и мы искренне благодарим Правительство Республики Татарстан и Раиса республики Рустама Минниханова за то, что всегда готовы поддерживать добровольцев, их инициативы, активно участвовать в совершенствовании уровня развития добровольчества в регионе», – добавил он.