Форум «Добрый Татарстан» с 2026 года будет трансформирован в Премию Раиса РТ

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

9-11 декабря 2025 года в Татарстане в третий раз собрались 200 активных волонтеров и руководителей добровольческих центров из 45 муниципалитетов РТ на ежегодный Республиканский форум гражданского участия «Добрый Татарстан».

Напомним, вовлечение в добровольческую деятельность – одна из целей национального проекта «Молодежь и дети».

«Форум «Добрый Татарстан» уже в третий раз подтверждает свой статус как главная платформа для диалога, обучения и признания заслуг наших волонтеров. Их энергия, отзывчивость и готовность действовать — мощнейший ресурс для развития региона. Поддержка и развитие добровольчества являются одной из наших ключевых задач в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Мы видим, как волонтерство объединяет семьи, разные поколения и профессиональные сообщества, становясь настоящей школой социальной ответственности и гражданской зрелости», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

В первой части форума в Высокогорском районе участники приняли участие в мотивационных сессиях от победителей конкурса «Добрый Татарстан», антистресс-тренингах для руководителей и мастер-классах, в том числе по жестовому языку от регионального отделения Всероссийского общества глухих.

10 декабря эстафету принял ИТ-парк им. Башира Рамеева, где состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Республиканского конкурса «Добрый Татарстан». В церемонии приняли участие более четырехсот лучших волонтёров, команд и социально ответственных компаний со всех районов республики. В этом году на конкурс поступило 517 заявок из всех 45 муниципалитетов Татарстана, что стало рекордом за пятилетнюю историю конкурса. Новыми номинациями сезона стали «Героический поступок года» и «Волонтер года в сфере инклюзии». Главным событием вечера стало вручение Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан – 2025», обладательницей которого стала Саима Шагиахметова. Награду вручила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутднов. С 2026 года конкурс будет трансформирован в Премию Раиса Республики Татарстан в сфере добровольчества «Добрый Татарстан».

Общий охват мероприятий форума составил более 2 тыс. человек, что наглядно демонстрирует рост гражданской активности в республике и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание условий для гармоничного развития, самореализации и участия молодежи в жизни страны.

«Доброта всегда будет вне времени — это не просто тема этого года, это суть того, что мы делаем. Добровольчество в Татарстане — это живая, постоянно развивающаяся экосистема, где опыт «серебряных» волонтеров встречается с энергией молодежи, а локальные инициативы получают поддержку на республиканском уровне. Форум стал тем пространством, где рождаются новые смыслы, укрепляются партнерства и где мы вместе намечаем векторы развития на будущее. Мы благодарим каждого участника и партнера за общий вклад в создание по-настоящему доброго и отзывчивого Татарстана», – сказал исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

Республиканский форум гражданского участия «Добрый Татарстан» проводится с 2023 года АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. Цель форума — мотивация и поощрение волонтерского сообщества, организация диалога между гражданским обществом, властью и бизнесом для развития региона.