Победителям и лауреатам конкурса «Добрый Татарстан» будет вручаться премия Раиса РТ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Победителям и лауреатам конкурса «Добрый Татарстан» с 2026 года будут вручаться почетные знаки за вклад в развитие волонтерства республики и премия Раиса РТ. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«С 2026 года такие почетные знаки и премии будут вручаться победителям и лауреатам премии “Добрый Татарстан”», – рассказал собеседник агентства.

Об учреждении премии Раиса Татарстана в сфере добровольчества лидер республики Рустам Минниханов объявил во время своего послания Государственному совету республики в октябре текущего года.