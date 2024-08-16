Учительница из Буинска готовит сухие супы для сына и его сослуживцев на СВО

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

На передовой, когда сильно хотелось есть, Максима и его товарищей не раз выручали сухие супы его матери. Весть со словами благодарности сына и его друзей за горячее мясное блюдо с лапшой вдохновило Наталью Макарову из Буинска готовить еще больше.

«Значит, останавливаться нельзя, нужно готовить еще!» — решила женщина.

Наталья начала изучать разные способы того, как сухой суп сделать еще вкуснее и питательнее. Купила специальный сушильный аппарат. Она знает, что сухой суп из продуктов, высушенных только в домашних условиях, испортится, пока дойдет до бойцов.

Вначале она готовила так: высушила вареную морковь, свежий лук, лапшу сделала только из яиц. И залила кипятком, добавив приправы. И предназначенная для сына еда действительно получилась вкусной. Заметила и то, что вкус сушеной говядины не очень приятен, курица намного вкуснее. Весть о наличии у Натальи опыта приготовления еды для СВО по сарафанному радио дошла до занимающихся перевозкой гуманитарного груза буинцев.

«У вас нет сухих супов? На днях планировали отправку гуманитарного груза для парней. Если есть, сообщите, пожалуйста», — начали писать ей.

Волонтеры поблагодарили Макарову за такую помощь.

«Только за последнее время два раза отвезли из Буинска гуманитарный груз для моего младшего брата и его сослуживцев. Они просили и сухие супы. Огромное спасибо Наталье Алексеевне. Не отказала, за ночь приготовила 50 порций», — говорит волонтер Гузель Заббарова.

Преподавателю ДШИ № 1 нужны помощники, готовые поддержать бойцов. Вот уже два года ее сын участвует в спецоперации. Пока находится в госпитале после тяжелого ранения. Он попросил мать не бросать парней, продолжать готовить супы, сказав, что они просто спасают, когда они надолго остаются на передовой. Наталья рассказала и об опыте других районов.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

«Готовят не только суп с лапшой. Например, в Сабинском, Арском районах — даже борщ, высушив капусту, столовую свеклу, чеснок и другие овощи. За ними я попробовала приготовить сухую кашу из вареной гречки. Уже осваиваю. В зимние морозы планируем отправлять и каши. Сын попросил делать большие порции. Сейчас я пакую в пакеты побольше», — рассказала она.

Наталья Макарова всем сердцем призывает женщин принять участием в этом благом деле. Мать солдата верит, когда боец будет чувствовать такую заботу, российская армия будет идти вперед. Она всегда готова обучать желающих принять в этом святом деле.

И еще, по словам участников СВО, изготовленные вручную маскировочные сети намного лучше покупных. Спрос на них большой, поэтому военнослужащие просят по возможности присылать больше. Сплетенные буинцами сети несколько раз спасали жизни наших земляков.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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