Учитель казанской гимназии №52 выступила с мастер-классом на выставке-форуме «Россия»

Преподаватель географии и биологии казанской гимназии №52, посол Всероссийского Форума классных руководителей Эльнара Гусейнова выступила с мастер-классом «Воспитание коллектива через понимание природы и искусства» на выставке-форуме «Россия», где накануне прошел День образования.

«Масштаб, уровень организации и уникальность выставки-форума “Россия” поражают! – делится впечатлениями Гусейнова. – День образования прошел на очень высоком уровне, и представлять на выставке нашу республику для меня огромная честь!»

В рамках мастер-класса посетители выставки «Россия» ответили на вопросы образовательной викторины, обсудили произведения изобразительного искусства, посвященные природе родного края, а ее маленькие гости приняли участие в игре «Спаси Землю!». За участие и активность они получили в подарок книги от Министерства образования и науки РТ.

Кроме того, послы ФКР были приглашены на церемонию регистрации брака «Просвещение соединяет сердца». В качестве поздравления молодоженам – преподавателю русского языка и литературы Марии Кузьминой и спасателю Артему Куликову из ХМАО – педагоги хором исполнили песню «Главней всего погода в доме».

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Ее работа продлена до 8 июля текущего года.

Для сохранения наследия выставки Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ