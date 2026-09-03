«В России ему нет аналогов»: как будут тренировать спасателей на полигоне в РТ

Сегодня журналистам показали новый учебно-тренировочный полигон для спасателей и пожарных, расположенный в Лаишевском районе Татарстана.

Полигон по типу тренажеров поделен на пять кластеров: «Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров», «Поисково-спасательные работы», «Газоспасательные работы», Административно-бытовой и спортивный кластеры.

Руководить им будет Игорь Кацюруба – ранее он возглавлял казанский поисково-спасательный отряд МЧС России. Стаж его работы – 44 года: сначала в пожарной службе, затем – спасателем.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Учебно-тренировочный полигон состоит из трех частей. На его территории площадью 12 гектаров находится действующая пожарная часть №80, в зоне ответственности которой будут восемь населенных пунктов Лаишевского района. Здесь же располагается административно-бытовой комплекс с учебными классами-трансформерами, из которых можно сделать конференц-зал. Также есть места для проживания, рассчитанные на 50 курсантов. Есть столовая», – рассказал Игорь Кацюруба.

На территории полигона расположилось футбольное поле с трибунами – здесь будут проводить различные спортивные соревнования. Оттачивать свое мастерство пожарные и спасатели будут на восьми тренировочных комплексах, имитирующих различные ситуации: пожары в квартирах, спасение человека из горящего автомобиля, десантирование с вертолета, спуск пострадавшего со скалы, работа на завалах и многие другие.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В Российской Федерации нет аналогов таких полигонов. Ближайший от нас подобный объект – в Армении. Этот полигон собрал в себе улучшенные версии учебных полигонов по всей стране. Планируется, что здесь будут заниматься не только спасатели и пожарные со всей страны, но и спасатели иностранных государств. Уже сегодня мы будем проводить учения по международной системе INSARAG. Они будут длиться 18 часов и начнутся сегодня в 10 вечера», – объяснил Игорь Кацюруба.

Видео: Елена Фенина / «Татар-информ»

Участие в них примут спасатели из Красноярска, Хабаровска и Центроспаса, Малайзии – все, кто аттестован по системе INSARAG. Сегодня здесь уже провели Всероссийский этап смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы МЧС России».

Завтра полигон посетят глава МЧС России Александр Куренков и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, они торжественно откроют уникальный объект.