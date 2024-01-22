В Казани за пять дней выпало 106% от месячной нормы осадков

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В Казани за пять дней выпало 49 мм. или 106% от месячной нормы осадков. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Толщина снежного покрова за эти дни местами выросла до 1 метра – это рекордный показатель в столь короткий период за последние 14 лет», – прокомментировал он.

Всего же за весь январь в столице Татарстана выпало 73,2 мм, или 159% от месячной нормы осадков. Максимальное количество снега наблюдалось с 19 по 20 января – 19 мм, а также с 20 по 21 января – 15 мм.