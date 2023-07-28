Ученый КФУ: В Татарстане установилась экстремальная жара, но скоро внезапно похолодает

Татарстан попал в теплый сектор атлантического циклона. Плюс к этому в республике сейчас преобладают южные потоки воздуха, которые дополнительно повышают температуру, объяснил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. В начале следующей недели он пообещал республике резкое похолодание, сообщает пресс-служба КФУ.

«Среднемесячная температура в июле должна быть примерно 20 градусов. Сейчас температурный фон градусов на пять выше климатической нормы. Стоит экстремальная жара», – сообщил ученый, добавив, что в понедельник ожидается резкое понижение температуры.

Так, по прогнозу Гидрометцентра России завтра в Казани дет +34 градуса, 30 июля – чуть прохладнее, столбики термометров остановятся на отметке +31 градус. А в последний день июля температура снизится до +24 градусов.

Такой перепад Переведенцев объяснил тем, что через республику будет проходить холодный фронт, который сейчас определяет погоду Москвы и Подмосковья. При этом в случае, если проходить активный участок атмосферного фронта, то возможны также шквалистый ветер, гроза, град.

«Подобные неприятности связаны с прохождением в жаркое время года холодного фронта», – пояснил ученый.

Интересно, что в прошлом году июль был прохладным и дождливым, а август выдался сухим и очень жарким, температура воздуха была на 4 градуса выше климатической нормы.

В этом году начало августа ожидается теплым и даже жарким. Так, 1 августа температура будет +25 градусов, а уде 2 августа воздух прогреется до +29 градусов, 3 августа – до +31 градуса.

В целом погода в августе зависит от того, какая воздушная масса будет главенствовать: если «победит» антициклон, то установится сухая жаркая погода, а если циклон, то к нам придут осадки и следует ждать понижения температурного фона, объяснил ученый.

В Казани выпадает мало осадков, так как до столицы республики циклоны приходят ослабленными, добавил Переведенцев. «В июне их было всего 10 миллиметров вместо 64 по норме. Это засуха. До 20 июля тоже практически не было дождей. В ближайшие дни вероятность осадков незначительная», – пояснил он.

Напомним, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на республику аномальной жары. Уже завтра местами по региону в дневные часы столбики термометров поднимутся до +37 градусов. В Казани по этой причине перенесли запланированные на дневное время мероприятия в городских парках.