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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на республику аномальной жары. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Завтра, 29 июля, местами по региону в дневные часы столбики термометров поднимутся до +37 градусов, отмечают синоптики.
При этом, по данным метеорологов, как в темное, так и в светлое время суток кое-где по Татарстану, включая Казань, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Днем и вечером локально ветер может усилиться до 24 м/с.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что август в республике начнется с неустойчивой погоды, дождей и жары.
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