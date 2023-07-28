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Общество 28 июля 2023 12:40

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары

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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на республику аномальной жары. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 29 июля, местами по региону в дневные часы столбики термометров поднимутся до +37 градусов, отмечают синоптики.

При этом, по данным метеорологов, как в темное, так и в светлое время суток кое-где по Татарстану, включая Казань, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Днем и вечером локально ветер может усилиться до 24 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что август в республике начнется с неустойчивой погоды, дождей и жары.

#штормовое предупреждение #гидрометцентр рт #аномальная жара
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