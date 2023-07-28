Из-за аномальной знойной жары в Казани переносят все дневные мероприятия

Запланированные на ближайшие дни мероприятия в общественных пространствах Казани переносятся на вечер. Это связано с тем, что в выходные в республике и ее столице ожидается знойная жара.

Так, по информации Дирекции парков и скверов города, мастер-класс по шаффлу 29 июля переносится с 11.00 на 17.00. Он пройдет на бульваре «Ак Чәчәкләр».

Шахматный турнир, запланированный 12.00 30 июля в парке «Крылья советов», переносится на 16.00.

Горожанам рекомендуют взять с собой воду, так как жарко будет даже в вечернее время.

Напомним, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на республику аномальной жары. Уже завтра местами по региону в дневные часы столбики термометров поднимутся до +37 градусов.