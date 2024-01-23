Ученые в этом году решили не переводить стрелки на Часах Судного дня

Стрелки на Часах Судного дня все еще показывают 90 секунд до «ядерной ночи». Об этом передает ТАСС.

Президент журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон заявила, что в этом году ученые решили не переводить стрелки, однако они считают, что украинский кризис «по-прежнему представляет угрозу ядерной эскалации», а обострение конфликта на Ближнем Востоке «дает представление об ужасах современной войны даже без ядерной эскалации».

Бронсон заявила, что решение не переводить стрелки не свидетельствует о стабильности в мире, а напротив служит правительствам стран и сообществам по всему миру предупреждением о необходимости действий.

Часы Судного дня впервые появились на обложке журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков») в 1947 году. Издание основали ученые, участвовавшие в начале 40-х годов в проекте «Манхэттен» по созданию ядерного оружия. Осознав последствия атомных бомбардировок Соединенными Штатами двух японских городов, они стали пацифистами.

За более чем 70 лет существования Часов Судного дня стрелки переводили более 20 раз. Дальше всего — на 17 минут — стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны. В последний раз их переводили год назад из-за ситуации вокруг Украины на 10 секунд.